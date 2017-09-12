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Politika

Almanya Türkiye'ye silah satışının büyük kısmını dondurdu

En son, her iki ülke karşılıklı olarak vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmıştı

12 Eylül 2017 09:20

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye silah satışının büyük kısmını dondurduklarını açıkladı. Açıklamayı duyuran Reuters, kararın ülkedeki kötüye giden insan hakları durumu ve iki ülke arasındaki bozulan ilişkiler nedeniyle alındığını yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye silah satışının büyük kısmını dondurduklarını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Bakanı Sigmar Gabriel "(Silah ihracatına ilişkin) Türkiye'nin bize gönderdiği bütün büyük talepleri karşılamayı, ki bunların sayısı az değil, dondurduk" dedi.

Reuters kararın ülkedeki kötüye giden insan hakları durumu ve bozulan ilişkiler nedeniyle alındığını yazdı.

Açıklama, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın Pazartesi günü düzenlediği bir panel sırasında geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Martin Schaefer daha erken saatlerdeki bir basın toplantısında Türkiye'de bu hafta sonu bir Alman çiftin gözaltına alındığını düşündüklerini söylemişti.

İktidardaki koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar'ın (SPD) eski lideri olan Sigmur Gabriel, eğer bir NATO üyesi talep ederse, Berlin'in silah göndermekle yükümlü olduğunu hatırlattı, ancak bunun şu an mümkün olmadığını söyledi.

Gabriel, silah ihracatının, uluslararası anlaşmalarla kabul edilmiş olması ya da silah yerine araç talebi olması gibi istisnai durumlarda mümkün olacağını söyledi.

Ankara ve Berlin arasındaki ilişkiler özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kötüleşti.

Türkiye, Almanya'yı darbe girişimcilerine kucak açmakla suçlarken, Almanya Türkiye'deki tutuklu çifte vatandaşların serbest bırakılmasını istiyor.

En son, her iki ülke karşılıklı olarak vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmıştı.

Bunun üzerine Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk vatandaşlarına Almanya'ya gelmeleri çağrısında bulundu.

Merkel, "Burada hiçbir gazeteci tutuklanmıyor. Gazeteciler gözaltına konmuyor. Burada ifade özgürlüğü ve kanunların üstünlüğü var. Bununla gurur duyuyorum" demişti.

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