Almanya Türkiye'ye 'füze'yi tartışıyor

Türkiye-Suriye sınırına 170 Alman askeri ve patriot füzeleri yerleştirileceği iddiaları Almanya'da iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi. Alman muhalefeti, "İç savaş, Türkiye'ye füze göndermeyi meşrulaştırmaz" açıklaması yaptı. NATO ise, "Türkiye'nin talebi acilen değerlendirilir" dedi.



Türkiye'nin Suriye sınırına Alman ve Hollanda "patriot füzeleri" yeşleştirilmesi için bu hafta içinde NATO'ya başvuru yapacağı belirtilirken, konu Almanya'da birinci gündem maddesi oldu.

Mustafa Karakuş'un ntvmsnbc'deki haberine göre; Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD), Türkiye-Suriye sınırına yerleştirilmesi düşünülen Alman patriot füzeleri ve 170 asker için Meclis'den onay alınmasını talep etti.

Alman Bild gazetesine konuşan SPD'nin Meclis'teki Grup Başkanı Frank-Walter Steinmeier, "Türkiye, sınırları ve halkı tehlike altında bulunduğunda NATO'dan yardım talep etme hakkına sahip. Ancak çok tehlikeli bir bölge olan Ortadoğu'yla ilgili karar verirken, iyi düşünülmeli. Hükümet bu konuda alacağı kararı kamuoyundan kaçırmamalı. Türkiye'nin hangi taleplerinin olduğu mecliste açıkça tartışılmalı. Asker ve füze kararına Meclis karar vermeli" dedi.



'Füze ve asker için Meclis kararı şart'



Sosyal Demokrat Parti'nin Meclis Grup Sekreteri Thomas Oppermann da, Türkiye'ye asker ve patriot füzeleri kararı için Federal Meclis'ten bir karar çıkartılmasının şart olduğunu söyledi. Opperman, bunun için BM Güvenlik Konseyi kararı alınmasını da arzu ettiklerini belirtti.



'İç savaş füzeyi meşru kılmaz'



Alman Rheinischen Post gazetesine konuşan Sosyal Demokrat Parti'nin savunma uzmanı Rainer Arnold da, "Olası senaryolarla ilgili açık bir tartışma yürütülmeli" dedi. "Suriye'deki iç savaş, Türkiye sınırına füze savunma sistemi gönderilmesini meşrulaştırmaz" diyen Arnold, "Hükümet bu konuda bizi, doğru ve eksiksiz bilgilendirmeli" şeklinde konuştu.



Yeşiller: Meclis'te engelleriz



Alman Yeşiller Partisi de, Türkiye'ye patriot füzeleri ve asker gönderilmesini engellemek için Federal Meclis'te mümkün olan her türlü araca başvurucaklarını açıkladı.



Almanya Savunma Bakanı: Türkiye'yi bekliyoruz



Almanya Savunma Bakanı Thomas de Maiziere ise, Türkiye'nin Suriye sınırına patriot füzelerinin yerleştirilmesi için bugün talepte bulunmasını beklediklerini söyledi.

AB savunma bakanları toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Almanya Savunma Bakanı Thomas de Maiziere, "Türkiye hükümetinin sınıra konuşlandırmak üzere NATO'dan patriot füzelerini bugün talep etmesini bekliyorum" dedi.



NATO: Türkiye'nin talebi acilen değerlendirilir



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de Suriye sınırına patriot füzesi yerleştirilmesi konusunda Türkiye'den henüz resmi bir talebin gelmediğini belirterek, "Talep gelirse acilen değerlendirilir" dedi.

AB savunma ve dışişleri bakanları toplantısına girişinde basına açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, "Türkiye'den henüz resmi talep almadık ama Türk hükümetiyle temas halindeyim. Türkiye-Suriye sınırındaki durum büyük endişe kaynağı. Türkiye'yi korumak ve savunmak için tüm planlarımız hazır. Gerektiğinde bu planlar etkin koruma ve savunma için uyarlanır. Eğer Türkiye'den etkin koruma ve savunmanın güvence altına alınması talebi gelirse bu acilen değerlendirilir" şeklinde konuştu.



Haberi ilk Alman gazetesi vermişti



Almanya'nın etkili gazetelerinden Süddeutsche Zeitung, geçtiğimiz cumartesi günü Turkiye-Suriye sınırına 170 Alman askeri ve patriot füzeleri yerleştirileceğini iddia etmişti. Haberde, Türkiye'nin "patriot füzeleri" talebini bugün resmi olarak NATO'ya bildireceği belirtilmişti.