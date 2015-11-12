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Dünya
Deutsche Welle

‘Almanya Türkiye’ye doğrudan para versin‘

Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya’nın sığınmacılar için Türkiye’ye gerekirse doğrudan ödeme yapmasını önerdi. Planlanan AB-Türkiye zirvesi içinse 22 Kasım tarihi telaffuz ediliyor.

12 Kasım 2015 20:28


Avrupa'ya sığınmacı akınında en fazla yük altına giren ülkelerden Almanya'da krize çözüm arayışları sürüyor. Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, sığınmacı akınının frenlenmesi için Almanya'nın Türkiye'ye doğrudan mali yardım yapması gerektiğini belirtti.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı, “Eğer Avrupalılar bunu sadece kısıtlı bir şekilde yapabiliyorsa, o zaman gerekirse Almanya'nın ilk adımı atıp kendi başına ödeme yapmasını mantıklı buluyorum“ diye konuştu. Türkiye'nin mali yardım olmadan ülkedeki sığınmacıların yaşam koşullarını iyileştiremeyeceğini belirten Gabriel, Almanya'ya göç hızının azaltılmak zorunda olduğunu kaydetti.

Zirve tarihi somutlaşıyor

Diğer yandan sığınmacı krizine karşı önlemlerin ve Türkiye'nin katkısının konuşulacağı AB-Türkiye zirvesinin bu ay içinde yapılabileceği bildirildi. Türkiye ile zirve konusunun Malta'nın başkenti Valletta'daki gayriresmi toplantıda gündeme geldiği belirtildi. AB diplomatik kaynakları, Türkiye ile zirvenin bu yıl içinde, mümkünse bu ay içinde Brüksel'de düzenlenmesinin gündeme geldiğini, bazı heyetlerin 22 Kasım'dan yana görüş bildirdiklerini bildirdi.

Planlanan AB-Türkiye zirvesinde Türkiye'nin sığınmacı akınının sınırlandırılmasına katkıda bulunma yükümlülüğü üstlendiği bir eylem planı kararlaştırılması öngörülüyor. AB, Türkiye'nin yardımı karşılığında sığınmacılara harcanmak üzere 3 milyar euroluk mali yardım, vize kolaylığı konusunda işlemlerin hızlandırılması ve bu yıl içinde AB üyelik müzakerelerinde bir fasıl daha açılmasını planlıyor.

Türkiye'nin talep ettiği 3 milyar euronun nereden geleceği ise tartışmalı. AB Komisyonu 500 milyon euronun AB bütçesinden ayrılmasını, geri kalan miktarın üye devletlerce ödenmesini istiyordu. Ancak bu planın da henüz kesinlik kazanmadığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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