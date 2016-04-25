Almanya Türkiye'ye bağımlı mı?



Gazeteci Anne Will'in pazar akşamı yayınlanan programına Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmaier, Yeşiller Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, Uluslararası Af Örgütü Almanya Temsilcisi Selmin Çalışkan, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ve AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu katıldı.

Almanya'nın Türkiye'ye bağımlı hale geldiği eleştirilerini geri çeviren Peter Altmaier, Başbakan Angela Merkel'in Türkiye'ye eleştirel yaklaşmadığı eleştirilerinin doğru olmadığını belirterek Merkel'in geçmişte basın ve düşünce özgürlüğüne ilişkin kaygısını sık sık dile getirdiğini ifade etti. Altmaier, Merkel'in bu anlamda ders almaya ihtiyacı olmadığını söyledi.

Altmaier'nın değerlendirmesine itiraz eden Cem Özdemir ise mülteci anlaşmasının Avrupa'yı Türkiye'ye bağımlı kıldığını ifade etti. Avrupa'nın kendi ideallerine ihanet ettiğini savunan Özdemir, Merkel'in Türkiye ziyaretinde muhalefetle görüşmemesini de eleştirdi.

AB- Türkiye anlaşması

Türkiye ve AB arasındaki mülteci anlaşmasının kirli bir anlaşma olmadığını savunan Başbakanlık Dairesi Başkanı Altmaier, anlaşmanın hayata geçirilmesinden bu yana daha az kişinin boğulduğunu ve anlaşmanın koşullarının da BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından incelendiğini vurguladı.

Altmaier'nın açıklamalarına itiraz eden Uluslararası Af Örgütü Almanya Temsilcisi Çalışkan ise her insanın iltica hakkı olduğuna dikkat çekerek Avrupa Birliği'nin sınırları içindeki herkesin iltica hakkını koruma yükümlülüğü altında olduğunu vurguladı. Çalışkan, "Şu anda bu gerçekleşmiyor" diye konuştu.

AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke olduğunu ifade ederek "her halükarda AB tarafından suni hayatta tutulan Yunanistan ve mültecilerin saldırıya uğradığı Almanya'dan daha güvenli" diye konuştu.

Korku iklimi yayılıyor

Türkiye'de bir "korku ikliminin" yayılmasının söz konusu olduğunu vurgulayan Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz da "Türkiye otoriter bir devlet olma yolunda ve bunu ben çok tehlikeli buluyorum" şeklinde konuştu.