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Dünya
BBC Türkçe

Almanya Türkiye'nin Leopard tank modernizasyonu talebini rafa kaldırdı

Alman hükümeti TSK'nın elindeki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini rafa kaldırdığını açıkladı. Spiegel dergisine göre kararın arkasında tankların Zeyin Dalı Operasyonu'nda kullanılması bulunuyor.

29 Nisan 2018 20:30

Alman hükümeti TSK'nın elindeki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini rafa kaldırdığını açıkladı.

Reuters'a konuşan bir Alman hükümeti sözcüsü, proje için gereken onayın Almanya'da koalisyon hükümeti kurulana kadar verilmeyeceğini duyurdu.

Almanya'da yayınlanan Der Spiegel dergisi, kararın arkasında Türkiye'nin Afrin operasyonunda bu tankları kullanmasının olduğunu yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Spiegel'e yaptığı açıklamada, hükümetin Suriye'nin kuzeyindeki durumdan dolayı "çok kaygılı" olduğunu söylemişti.

Gabriel, mevcut koşullar altında askeri çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri ekipman gönderemeyeceklerinin açık olduğunu da ifade etmişti.

Türkiye'nin Afrin operasyonunda Alman yapımı Leopar tanklarının da kullanıldığını gösteren bazı fotoğraf ve haberler, Almanya'da büyük tartışma yaratmıştı.

Bu gelişme üzerine bazı Alman siyasetçiler, tankların modernizasyonu sürecinin askıya alınması ve Türkiye'ye silah satışının yasaklanması konusunda federal hükümete çağrı yapıyordu.

BBC'ye konuşan Almanya Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Türkiye'nin başka bir ülkenin topraklarına "yasa dışı bir müdahalede bulunduğunu" ve bu koşullar altında silah satışının yapılamayacağını söylemişti.

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