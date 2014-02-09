Almanya Türkiye'den işbirliği istiyor



Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Jörg Ziercke, Suriye'ye savaşmak üzere giden ve geri dönenlerin Almanya için büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Ziercke, Deutschlandfunk'a verdiği demeçte, çatışma tecrübesine sahip bu İslamcıların, Almanya'da saldırılar düzenleme emrini alabileceği endişesini dile getirdi.

Almanya'da Suriye'ye savaşmak için giden radikallerin yakalanması konusunda Türkiye'den daha fazla işbirliğine gitmesi beklentisi hâkim. Federal İçişleri Bakanlığı Sol Parti'nin soru önergesi üzerine yaptığı açıklamada, 2013 yılında Almanya'dan Suriye'ye savaşmak üzere giden 10 Alman vatandaşının Türkiye'de yakalanarak Almanya'ya gönderildiğini belirtti. Bunlardan 2'sinin çatışmalara katıldığının tespit edildiği kaydedildi.

'Türkiye yeterli bilgi vermiyor'

Soru önergesini veren Sol Parti iç Siyaset uzmanı Ulla Jelpke, Türk hükümetinin bu konuda Almanya'ya yeterince bilgi vermediğini söyledi. Jelpke, "Belli ki Erdoğan hükümeti yanlış haberlerle kendi ülkesinde ya da Batılı ülkelerde Suriye politikasını eleştirenleri yanıltmaya çabalıyor" diye konuştu.

Almanya'dan savaşmak için Suriye'ye gidenlerin sayısı son aylarda artış kaydetti. Almanya'nın iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Suriye'ye gidenlerin sayısının 270'i aştığını belirtti.

'Türkiye'nin işbirliğine muhtacız'

Uluslararası terörizm uzmanı Guido Steinberg dpa'ya verdiği demeçte, özellikle yasaklanan Milletü İbrahim gibi selefi dernek ve kuruluşların, Suriye'ye savaşmak için insan kazanmaya çalıştığını söyledi. Steinberg'e göre Suriye'ye gidenlerin sayısındaki artışın, ülkeye sorunsuz biçimde gidilebilmesiyle yakından ilgisi var. Uzman, "Bu durumu kontrol altına almak istiyorsak, Türkiye'nin işbirliğine muhtacız. Türkiye sınırlarını daha iyi gözetlemeli, giden cihatçılar hakkında daha fazla bilgi toplamalı, bunu bize aktarmalı ve yabancı savaşçıları yakalamalı" dedi.