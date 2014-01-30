Almanya, Türkiye'deki Patriotların görev süresini uzattı



Federal Meclis'te ''Operation Active Fence'' misyonu kapsamında Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun hava savunmasının güçlendirilmesi için gönderilen Alman askerlerin görev süresinin uzatılması için yapılan oylamada 523 milletvekili "evet", 71 milletvekili de "hayır" oyu kullandı. 7 milletvekili "çekimser" kaldı.

Oylamadan önce yapılan konuşmalarda Sol Parti Meclis Grubu dışındaki diğer partilerin meclis grupları Türkiye'de konuşlandırılan Alman askerleri ve Patriot füzelerin görev süresinin uzatılması yönünde görüş belirttiler.

Alman askerlerinin görevi savunma amaçlı

Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Üyesi Rolf Mützenich, söz konusu Patriot sistemlerinin görev süresinin uzatılmasının Suriye'deki iç savaşı ne sonlandıracağını ne de alevlendireceğini belirterek, bunun öncelikle NATO Birliği içindeki bir katkı olduğunu belirtti. Alman askerlerinin görevinin savunma amaçlı olduğuna dikkati çeken Mützenich, Türkiye'nin tehdit altında olduğuna inanmayanlar için Suriye rejiminin yaklaşık 700 orta menzilli füzeye sahip olduğunu hatırlatmak istediğini kaydetti.

"Operation Active Fence'' göreviyle, Türkiye sınırı boyunca yaşayan insanların korunduğunu belirten Mützenich, Suriye'deki iç savaştan dolayı kaçan binlerce mülteciyi kabul ettiği için Türkiye'ye teşekkür edilmesi gerektiğini belirtti.

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi milletvekili Roderich Kiesewetter de son bir yıl içinde bölgedeki durumun değişmediğini ancak Türkiye'nin yaklaşık 800 bin Suriyeli mülteciyi kabul ederek birçok Avrupa ülkesi yerine dayanışma gösterdiğini kaydetti. Patriot sistemlerinin Türkiye'de konuşlandırmasının gerekli olduğuna işaret eden Kiesewetter, Türkiye'nin bu tür sistemlere sahip olmadığını ve böylelikle Almanya, Hollanda ve ABD'nin dayanışma göstererek birlik içinde Türkiye'ye yardım ettiklerini belirtti.

Yeşiller Partisi'nden Franziska Brantner de Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in Suriyeliler için insani yardım götürülmesinin sağlanması için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a baskı yapmasını istedi. Sol Parti Federal Meclis Üyesi Katrin Kunert ise Patriot sistemleri yerine Suriye'deki insanlar için yardım yapılması gerektiğini savundu.

Alman Meclisi, 2012 yılının Aralık ayında 2 Patriot bataryası ve füzelerle 400 kadar Alman askerinin 31 Ocak 2014'e kadar Türkiye'de görevlendirilmesi yönünde karar almıştı. Bu karar doğrultusunda Alman askerleri 2013 yılının Ocak ayı sonu itibarıyla Kahramanmaraş'ta göreve başlamıştı.

Active Endeavour'a 'sınırlı katkı'

Alman Federal Meclisi Akdeniz'deki gemilerin terörle mücadele kapsamında denetlendiği NATO operasyonu Active Endeavour'a (Yoğun Gayret) katkıyı da görüştü. 2001 yılında, 11 Eylül saldırıları sonrası ABD öncülüğünde başlatılan misyona sınırlı çerçevede katkı sağlanması kararlaştırıldı. Active Endeavour için yapılan oylamada 467 milletvekili "evet", 129 milletvekili de "hayır" oyu kullandı. 6 milletvekili "çekimser" kaldı. Misyona Alman donanmasına bağlı gemiler ile Erken Uyarı ve Kontrol Sistemi (AWACS) uçaklarıyla katkı sağlanmasına karar verildi.