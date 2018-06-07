Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle İstanbul Film Festivali – Köprüde Buluşmalar, Medienboard Berlin-Brandenburg ve Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonu işbirliğinde oluşturulan ve iki ülke arasındaki ortak yapımlar için teşvik sunmayı amaçlayan Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu’na başvurular başladı.

Bu yıl 8. kez geliştirme aşamasındaki projelere destek verecek olan fonun son başvuru tarihi 29 Ağustos Çarşamba.

Bugüne kadar proje geliştirme desteği alan 18 film arasında dünya prömiyerini Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası’nda yapan Albüm (Mehmetcan Mertoğlu), Berlinale Panorama’da yapan Ansızın (Aslı Özge), Berlinale Forum’da yapan Nefesim Kesilene Kadar (Emine Emel Balcı) ve Berlinale Generation’da yapan Mavi Bisiklet (Ümit Köreken) ile Sesime Gel (Hüseyin Karabey) ve dünya prömiyerini Karlovy Vary Film Festivali Ana Yarışma’da yapan Babamın Kanatları(Kıvanç Sezer) bulunuyor. Ayrıca Ömür Atay’ın yönetmenliğini üstlendiği Kardeşler filmi de dünya prömiyerini bu yıl Karlovy Vary Film Festivali Ana Yarışma’da yapacak.

Çekimine henüz başlanmamış tüm uzun metraj Almanya-Türkiye ortak yapımları 29 Ağustos Çarşamba gününe kadar fon başvurusu yapabilir.

Başvuru formu ve başvuru koşulları için www.http://film.iksv.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Köprüde Buluşmalar ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

film.iksv.org/tr/koprudebulusmalar

facebook.com/koprudebulusmalar

twitter.com/koprudebulusma