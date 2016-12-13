Almanya Türkiye ile işbirliğini yoğunlaştırıyor

Almanya Başbakanı Merkel, pazartesi günü konuk ettiği Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ile ortak basın toplantısında bir soru üzerine, saldırıya tepkisini yineledi.

“Sayın Erdoğan’a İstanbul’daki korkunç ve hiçbir şekilde kabul edilemez saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerimi ilettim” diyen Merkel, “Bu özellikle güvenliği sağlamak için çabalayan polisler için çok trajik bir durum” şeklinde konuştu.

Merkel, terörle mücadelede atılacak adımlarda hukuk devleti kurallarına uyulmasının öneminin altını çizerken, "Bu dramatik ve korkunç saldırıyı aydınlatmak için alınacak önlemler hukuk devleti zemininde olmalı, ölçülü olmalı. Ancak gayet tabi ki bu saldırı gerçekten çok dramatik ” ifadelerini kullandı.

Angela Merkel, pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletmiş, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, teröre karşı işbirliğini yoğunlaştırma konusunda Erdoğan ile görüş birliği içinde olduklarını vurgulamıştı.

Hükümet: Türkiye ile işbirliğimiz iyi

Merkel ve Erdoğan’ın yaptıkları telefon görüşmesinde terörle mücadelede işbirliğini yoğunlaştırma konusunda anlaşmaları, hükümet sözcülerinin basın toplantısında da gündeme geldi.

Federal Hükümet Sözcü Vekili Ulrike Demmer iki liderin telefon görüşmesinde terörle mücadelede daha yakın işbirliği için birbirlerine güvence verdiklerini vurgularken, “Hâlihazırda bir işbirliğimiz mevcut. Şimdi Türkiye ile bu işbirliğini nasıl güçlendirebileceğimize bakacağız” şeklinde konuştu.

Merkel’in Erdoğan’a özellikle PKK ile mücadelede somut bir söz verip vermediği sorusuna Demmer, “Zaten yoğun bir işbirliğimiz var. İşbirliğinin nasıl derinleştirileceği konusunun netlik kazanması için biraz beklemenizi öneririm” yanıtını vermekle yetindi.

Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth ise Almanya’nın PKK’ya karşı aldığı önlemlerin, iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa’yı Koruma Teşkilatı’nın (BfV) yıllık raporlarında yer aldığını vurgulayarak, “Raporda açıkça Türkiye ile bağlantılı terör örgütleri yapılanmaları, özellikle PKK ile ilgili çalışmalar ayrıntılarıyla izah ediliyor. En son 2015 yılı raporunda da üyeleri hakkında soruşturma ve ceza davaları açıldığını görebilirsiniz. PKK Almanya’da terör örgütü olarak tanınmıştır” şeklinde konuştu.

Sözcü Dimroth, Türkiye ile Almanya arasında farklı düzeylerde yoğun bir işbirliği olduğunun altını çizerken, geçen günlerde terör örgütü DHKP-C üyesi bir zanlının Almanya’da yakalandığını hatırlattı.

Güvenlik birimlerinin işbirliği

İçişleri Sözcüsü, Türk makamlarıyla gerek Türkiye kaynaklı terör örgütleriyle mücadelede, gerekse uluslararası İslamcı terör gruplarıyla mücadelede iyi bir işbirliğine sahip olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“İşbirliğimiz, yasalarımızın ilgili makamlarımıza çizdiği sınırlar el verdiği ölçüde gerçekleşiyor. Kendimizi, bize çizilen bu yasal ve hukuki çerçeve dâhilinde, işbirliği yükümlülüğü altında görüyoruz. Türkiye bizim için önemli bir ortak. “

Türkiye ile Almanya arasında ilki bu yılın Ocak ayında gerçekleştirilen Hükümetlerarası Stratejik İstişarelerde, iki ülke içişleri bakanlıkları arasında işbirliği mekanizması oluşturulması kararlaştırılmış ve taraflar arasında yoğun bir görüşme trafiği başlamıştı.

Ancak Federal Alman Parlamentosu'nda, 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıyan kararın Haziran ayında kabul edilmesi üzerine Türkiye sert tepki göstermiş, siyasi temaslar durma noktasına gelmişti.

Bu işbirliği mekanizmasının yeniden canlandırılıp canlandırılmayacağı sorusunu Sözcü Dimroth şu sözlerle yanıtladı:

“Bu yılın başında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla görüşmeler yürütüldüğü doğru. Bizim açımızdan özellikle uluslararası terörle mücadele ön plandaydı. Jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye bu tehdit karşısında bizim için önemli bir ortak. Bu işbirliği hâlihazırda mevcut, özellikle Federal Emniyet Teşkilatı ile Anayasa Koruma Teşkilatı ve Türk makamları arasında irtibat var, bu irtibat sürdürülüyor ve mekanizma çalışıyor. Bakan düzeyinde stratejik görüşmelerin devamının planlanıp planlanmadığını şu an için bilmiyorum.”

Diplomasi trafiği yoğunlaşıyor

Bu arada son aylarda art arda krizlerin yaşandığı Ankara-Berlin hattında diplomasi trafiği de yoğunlaşıyor.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden Sorumlu Bakanı Ömer Çelik’in salı akşamı Berlin’e gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Almanya ziyaretinin gündemde olduğu öğrenildi.

Alman diplomatik kaynaklar Türkiye ile gerilimin tırmanmasını arzu etmediklerinin altını çizerken, görüş ayrılıklarını ikili temaslarda ele almak, diyaloğu sürdürmek istediklerini vurguluyorlar.

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Değer Akal / Berlin