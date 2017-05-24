Almanya: Türkiye, giriş yasağı uyguluyor

Alman Federal Meclisi üyelerinden oluşan bir heyetin Türkiye'ye yapacağı ziyaretin iptal edilmesi, Ankara-Berlin hattında yeni bir gerilime yol açtı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'yi Alman vekillere ülkeye "giriş yasağı" uygulamakla suçladı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Gabriel Çin'in başkenti Pekin'de bugün yaptığı açıklamada, bunu çok "ciddi bir gelişme" olarak nitelendirerek, bundan sonraki diyaloğun kolay olmayacağını belirtti.

Federal Alman Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth'un başkanlığındaki bir heyetin 25-28 Mayıs tarihleri arasında Ankara, Diyarbakır ve İstanbul'da siyasetçiler, çeşitli kurumların yetkilileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile görüşmeler yapması planlanıyordu.

Heyette Yeşiller partili Roth'un yanı sıra Alman Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Matthias Zimmer, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grubu Dış Politika Sözcüsü Niels Annen ve Yeşiller grubu Mülteci Politikaları Sözcüsü Luise Amtsberg yer alıyordu. Ancak Ankara'nın resmi görüşmelere izin vermeyen tavrı üzerine ziyaret iptal edildi.

Roth: Fiilen siyasi diyalog reddedildi

Alman Meclisi Başkan Yardımcısı Claudia Roth da bugün Berlin'de ziyaretin iptaline ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Ankara'nın tavrı üzerine ziyareti iptal etme kararı aldıklarını söyledi.

Üst düzey bir Türk yetkilinin Alman parlamenterlerle siyasi görüşmeler yürütülmesini "uygun bulmadığı" bilgisini aldıklarını belirten Roth, bunun resmi siyasi görüşmelerin yapılamayacağı, TBMM'nin ziyaret edilemeyeceği ve heyetin güvenliğinin sağlanamayacağı anlamına geldiğini ifade etti.

Roth, bu tavrı "fiilen siyasi diyaloğun reddedilmesi" olarak değerlendirdi.

IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde İncirlik'te görev yapan Alman askerlerinin Alman vekiller tarafından ziyaret edilmesine izin verilmemesi Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı.

Erdoğan-Merkel görüşmesi

Perşembe günü Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ikili bir görüşme yapması ve bu görüşmede konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel ile Erdoğan'ın ikili görüşmesinin planlandığını, ancak Türk tarafı ile konuya ilişkin görüşmelerin hâlâ sürdüğünü söyledi. Seibert, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada Alman vekillerin İncirlik'i ziyareti ile Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin durumunun ele alınacak konular arasında olduğunu ifade etti.

Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Niels Annen, Alman vekillere İncirlik'i sürekli ziyaret etme izni verilmesi gerektiğine işaret etti.

Annen, Berlin'de yaptığı açıklamada, Merkel'in bu konuda Erdoğan'dan güvence almaması halinde, Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesinin gündeme geleceğini dile getirdi. Bu durumda, Alman askerlerinin İncirlik yerine Ürdün'deki Muvaffak Salti Askeri Üssü'ne konuşlandırılması gündeme gelebilir.

Erdoğan: Güle güle deriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi tartışmalarına ilişkin olarak "Bu konuyla alakalı bize gelmiş bir şey yok" dedi. NATO Zirvesi için Brüksel'e gitmeden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Eğer yapacak olurlarsa bizim için çok da önemli bir sorun değil bu. Giderlerse biz 'güle güle' deriz, başka bir şey değil" şeklinde konuştu.

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DW/AFP/dpa/, JD/ÖA