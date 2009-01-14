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Yaşam

Almanya, Türk kızı Kardelen'i arıyor

Almanya'da yaşayan 8 yaşındaki Türk kızı üç gündür kayıp. Minik kızın elbiseleri ve iç çamaşırlarını bir gölün kenarında bulundu.

14 Ocak 2009 02:00

Almanya'da yaşayan 8 yaşındaki Türk kızı Kardelen Kıraç üç gündür kayıp. Alman polisi minik kızın elbiselerini ve iç çamaşırlarını bir gölün kenarında buldu.

Paderborn polisi, Möhnesee'ye 60 kilometre uzaklıkta, kayıp kıza kıyafetlerin bulunduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Alman polisi küçük Kardelen'i bulmak için helikopter, arama köpekleri ve ısıya duyarlı kameralarla aramalarını sürdürüyor. Polis küçük kızı bulmak için fotoğraflarını bastırarak dağıtıyor.

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild de Türk kızı Kardelen'ın aniden ortadan kaybolmasını internet sitesinde manşet yaptı. Gazete manşetinde 'Küçük Kardelen'e ne oldu?' diye sordu. Almanya'da son dönemde küçük çocukların aniden ortadan kaybolması olaylarına daha sık rastlanmaya başlandı.

Haber alınamıyor

Geçen Pazartesi günü arkadaşlarıyla oynamak için sokağa çıkan 8 yaşındaki Kardelen yerel saatle 14.30 sularında kayboldu. Bu saatten sonra Kardelen'den haber alınamadı.

Çamaşırları bulundu

Polis, kıyafetlerin kayıp olan Kardelen'e ait olup olmadığının araştırıldığını, bulunan pembe renkli bir ceketin, eldivenin ve iç çamaşırlarının ormanın kenarından geçen bir araçtan da atılmış olabileceğini kaydetti.

Yüzlerce polis peşinde

Kardelen'in pazartesi günü oyun oynamak üzere çıktığı evine bir daha dönmediğini belirten polis, yüzlerce memur ve helikopterle yapılan aramalardan şu ana kadar sonuç alamadıklarını ifade etti. Möhnesee gölünde de polis dalgıçlarla arama yapıyor.

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