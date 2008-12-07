Almanya Türk altızlara âşık

Türk baba ve Polonyalı annenin altızları Almanları mest etti. Ünlü şovmen Gottschalk’ın programına çıkardığı bebeklere yardım için başlatılan kampanyada 15 milyon euro toplandı.



Almanya’nın başkenti Berlin’de yaklaşık 50 gün önce doğan ve kimlikleri bugüne kadar sır gibi saklanan Türk altızlar, Almanya’nın ikinci devlet TV kanalı ZDF’de yayınlanan “Çocuklar İçin Bir Kalp’’ (Ein Herz für Kinder) programına konuk oldu. Programın sunucusu ünlü şovmen Thomas Gottschalk, Türk altızlar için ülke çapında bir yardım kampanyası başlattı. Altızlar için 15 milyon euro toplandı. Türk baba Hikmet (35) ve Polonyalı anne Roksana’nın (24) altızları Rana, Adem, Esma, Zeynep, Zehra ve Ahmet, Berlin Charite Hastanesi’nde iki güvenlik elemanı tarafından korunuyor.



Bild gazetesi, “Almanya bu altızlara âşık olacak” başlığıyla verdiği haberde, Meryem adlı 4 yaşında bir kızı daha olan anne Roksana’nın doğum öncesi ve sonrasını anlattı. Roksana, ilk çocuğunda olduğu gibi hormon tedavisi gördüğünü, doktorunun kendisine hamile olduğunu ve dördüzü olacağını söylediğinde önce çok sevindiğini, ancak daha sonra şoka girdiğini söyledi.



Roksana, “Bir hafta sonra yeniden muayeneye gittiğimde doktor bana altız olacağını söyleyince bu kez gerçekten şoka girdim, korktum’’ dedi. Doktorların hamileliğin ve doğumun ne kadar tehlikeli olacağını anlattığını belirten Roksana, hamileliğin 20. haftasından itibaren hastanede kaldığını anlattı. Anne Roksana, “Endişe içindeydim. Çocukların doğmadığı her gün Tanrı’ya şükrettim. Çocukların birisinin öleceğinden korktum. Ancak karnımda onları hissetmek inanılmaz mutluluk veriyordu’’ dedi.



Önce 822 gramlık Rana doğdu



Roksana, hamileliğinin 27. haftasında sezaryenle 2’si erkek 4’ü kız olan altızları dünyaya getirdi. İlk olarak 822 gram ağırlığında doğan Rana’yı üç dakika içinde diğerleri izledi.



Narkozdan uyandığında kendisine bebeklerin fotoğraflarının gösterildiğini belirten Roksana, “En kötüsü için hazırlıklıydım. Ancak bunlar gerçek bebeklerdi! Bu büyük bir mutluluktu’’ dedi. Altızların sağlık durumunun iyi olduğu ve 5 hafta sonra taburcu edilecekleri, ailenin yeni bir ev aradığı bildirildi.

