Almanya, TSK'nın elindeki Leopardların modernizasyonu projesini askıya aldı

Almanya, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan Leopard tanklarının modernizasyonuna dair projeyi, yeni hükümet kurulana kadar askıya aldı.

Leopard2 tanklarının Suriye’nin kuzeybatısında gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kullanıldığına dair fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından, TSK’nın kullandığı tankların modernizasyonuna dair kararı yeni kurulacak hükümetin alacağı kaydedildi.

Der Spiegel: Kararın arkasında tankların Afrin'de kullanılması var

Alman hükümeti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini aksıya aldığını açıkladı. Reuters'a konuşan bir Alman hükümeti sözcüsü, proje için gereken onayın Almanya'da koalisyon hükümeti kurulana kadar verilmeyeceğini duyurdu.

Almanya'da yayınlanan Der Spiegel dergisi, kararın arkasında Türkiye'nin Afrin operasyonunda bu tankları kullanmasının olduğunu yazdı.

Çavuşoğlu: Müttefikimiz Almanya'dan dayanışma bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugünkü basın toplantısında Almanya'dan gelen bu açıklamaya yanıt verdi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin müttefiki olan Almanya'dan destek ve dayanışma beklediğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Almanya'nın bu kararının projenin iptali veya iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin sona ermesi anlamına gelmediğini söyledi.

Alman Bakan: Çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri ekipman gönderemeyeceğimiz açık

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel konuyla ilgili Spiegel'e yaptığı açıklamada, hükümetin Suriye'nin kuzeyindeki durumdan dolayı "çok kaygılı" olduğunu söylemişti. Gabriel, mevcut koşullar altında askeri çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri ekipman gönderemeyeceklerinin açık olduğunu da ifade etmişti.

Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Röttgen: Afrin'e müdahale yasa dışı

Türkiye'nin Afrin operasyonunda Alman yapımı Leopard tanklarının da kullanıldığını gösteren bazı fotoğraf ve haberler, Almanya'da büyük tartışma yaratmıştı.

Bu gelişme üzerine bazı Alman siyasetçiler, tankların modernizasyonu sürecinin askıya alınması ve Türkiye'ye silah satışının yasaklanması konusunda federal hükümete çağrı yapıyordu.

BBC'ye konuşan Almanya Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Türkiye'nin başka bir ülkenin topraklarına "yasa dışı bir müdahalede bulunduğunu" ve bu koşullar altında silah satışının yapılamayacağını savunmuştu.