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Dünya
Deutsche Welle

Almanya teröre karşı Mağrip ülkelerinin desteğini arıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Kuzey Afrika gezisinin ikinci durağı olan Tunus'a gidiyor. Berlin terörle mücadelede Akdeniz'e kıyısı olan Afrika ülkeleriyle işbirliğinin derinleştirilmesini hedefliyor.

23 Ocak 2015 11:11


Fas temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Steinmeier, bugün ve yarın Tunus'ta görüşmelerde bulunacak. Berlin, terörle mücadelede Akdeniz'e kıyısı olan Afrika ülkeleriyle işbirliğinin derinleştirilmesini hedefliyor.

Faslı mevkidaşı Selahattin Mizvar ile bir araya gelen Steinmeier, "Terör, Akdeniz'in hem kuzeyini hem de güneyini tehdit ediyor" dedi. Mizvar ise terör örgütleri nedeniyle İslam dininin damgalanmaması çağrısında bulundu. Steinmeier Fas'ta Kral VI. Muhammed ve Başbakan Abdulilah Benkiran ile de görüştü.

Steinmeier'in Tunus programı

Steinmeier, Tunus'ta geçen ay yapılan seçimleri kazanarak devlet başkanı olan Beji Kaid Es- Sebsi ve hükümeti kurmakla görevlendirilen El Habib es-Sıyd ile görüşecek.

Tunus, Arap Baharı'nın ortaya çıktığı ülke olarak biliniyor. Zeynel Abidin Bin Ali'nin 2011 yılı başında devrilmesinin ardından Mısır, Libya, Suriye ve diğer ülkelerde de kitlesel protesto gösterileri patlak vermişti.

Gözlemcilere göre Tunus'ta demokrasi, devrimden bu yana aşama kaydetti. Yeni bir anayasanın kabul edildiği, parlamento seçimlerinin tamamlandığı ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin başarıyla tamamlanmış olması demokratikleşme sürecinde yeni bir aşama olarak değerlendirildi.

Steinmeier'in Kuzey Afrika gezisinin üçüncü ve son durağını Cezayir oluşturuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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