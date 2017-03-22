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BBC Türkçe

Almanya 'tehlikeli' gördüğü Alman doğumlu iki kişiyi sınır dışı edecek

Almanya, geçen ay "terör saldırısı" planladıkları şüphesiyle gözaltına alınan, Almanya'da doğup büyümüş biri Cezayir, diğeri Nijeryalı olan iki kişiyi sınır dışı etme kararı aldı. Karar uygulanırsa, ülke tarihinde bir ilk olacak.

22 Mart 2017 14:39

Almanya, geçen ay 'terör saldırısı' planladıkları şüphesiyle gözaltına alınan, Almanya doğumlu biri Cezayirli, diğeri Nijeryalı iki kişiyi sınır dışı etme kararı aldı.

Polis, şüphelilerin Gottingen kentindeki evlerine 9 Şubat'ta baskın yapmış ve evde bir silah ile IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) bayrağı bulmuştu.

Ancak polisin, saldırı bağlantısı bulamaması üzerine soruşturma sonlandırılmış ve iki şüphelinin "tehlikeli" olduğuna karar verilmişti.

Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius bakanlığın talebi üzerine federal mahkemenin sınır dışı kararını onaylandığını ve iki şüphelinin Nisan ayı başlarında sınır dışı edileceğini açıkladı.

Bu, uygulanması halinde ülke tarihinde bir ilk olacak.

Nijerya ve Cezayirli yetkililerle sınır dışı sürecinin kolaylaştırılması görüşüldüğünü belirten Pistorius, "iki şüpheliye ömür boyu Almanya'ya giriş yasağı" getirilebileceğini de belirtti.

Sınır dışı kararı verilen kişilerin karar itiraz hakkının olup olmadığı bilinmiyor.

Almanya'da vatandaşlık ebeveynlerin uyruklarına ve doğum yerine göre veriliyor.

Şüphelilerin biri 27, diğeri 22 yaşında. Doğdukları yıllarda Almanya yasalarına göre, çocuklara ailelerinin uyrukları veriliyordu.

Ülkede 19 Aralık'ta Berlin'deki bir Noel pazarına düzenlenen saldırıdan bu yana güvenlik önlemleri artırıldı.

Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, en az 49 kişi yaralanmıştı.

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