Almanya, tarihindeki en büyük tahliyeyi başlatıyor

Almanya, tarihinin en büyük tahliye operasyonuna başlayarak yurt dışında bulunan 160 bin vatandaşını ülkeye geri getirecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile birçok ülkede uçuşlar askıya alınırken, birçok turist yabancı ülkelerde mahsur kaldı. Almanya, bu neden ile tarihindeki en büyük tahliye operasyonunu başlatmaya karar verdi.

Almanya, yurt dışında bulunan ve uçuş yasakları nedeni ile ülkesine dönemeyen 160 bin Alman vatandaşı için düğmeye bastı. Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada seyahat yasağı yüzünden bulundukları ülkelerde mahsur kalan vatandaşları için hava köprüsü kullanılarak Almanya’ya getirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakan Müsteşarı Antje Leendentse, tahliye operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada tahliye için 110 uçak hazırlandığını ifade ederken, bütçeden 50 milyon Euro ödenek aldıklarını belirtti. Müsteşar, dünyanın farklı bölgelerinde bulunan vatandaşlarına büyükelçilik, konsolosluklar ve tur operatörleri aracılığı ile ulaşacaklarını aktarırken, tahliye operasyonunda Alman vatandaşları ve diğer AB ülkesi vatandaşlarını belirli noktalara toplayarak tahliyeyi organize ettiklerini açıkladı. Tahliye operasyonu için bakanlıkta üç vardiya şeklinde 150 memur çalışıyor.

(İHA)