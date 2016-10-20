Almanya tacizcilere karşı önlemleri sertleştiriyor

Almanya'da koalisyon tarafından planlanan ve stalker'lara karşı cezanın daha da sertleştirilmesini öngören tasarı ilk kez Federal Meclis'te ele alındı.

Almanya Adalet Bakanlığı Müsteşarı Christian Lange, yaptığı konuşmada, yeni düzenlemenin hedefinin takipçi tacizcinin, kurbanın gerçekten ciddi anlamda mağdur olduğunda değil daha erken dönemde cezalandırılması olduğunu söyledi.

Yeni yasayla, suçlunun takibinin kurbanın yaşam şartlarını kısıtlamasına yol açtığı anda bir suç unsuru oluşmuş kabul edilecek.

Pek çok vakada, suçlular ceza almadan kurtuluyor çünkü kurban tacizcinin baskısını dışarı yansıtmıyor ve evini ya da işyerini değiştirmiyor.

Resmi verilere göre Almanya'da yılda 20 bin stalking vakası kayda geçiyor. Lange, "Yasayla, çoğu kişi için stalking kabusunun mümkün olduğunca hızlı şekilde sona ermesi için bir şeyler yapabiliriz. Bu, kurban taşınmak ya da yeni bir iş aramak zorunda kalmadan halledilmeli” dedi.

Muhalefetten eleştiri

Muhalefet stalking kurbanının gelecekte daha iyi korunması hedefini memnuniyetle karşılasa da tasarının çok kapsamlı olduğu eleştirisinde bulundu.

Sol Partili milletvekili Halina Wawzyniak, meclisteki oturumda, "ceza hukuku tek başına hiçbir sorunu çözmez. Önemli olan takipçi tacizcinin daha sonra suç işlemesinin önlenmesi. Bir yaklaşma ve iletişim yasağı getirilmeli. Ayrıca önleme ve danışmanlık daha iyi hale getirilmeli” şeklinde konuştu.

Yeşiller Partili Katja Keul ise Büyük Koalisyon'un "övgüye değer bir talebinden” bahsetti. Ancak Keul, stalking maddesinin genişletilmesinin sorunu çözmekten ziyade daha fazla soruya yol açacağını söyledi.

Şu ana kadar tacizcilerin yargılanabilmesi için, tacize uğrayan kişinin taşınmak veya işini değiştirmek gibi taciz nedeniyle hayatında ciddi değişiklikler yapmak zorunda kaldığını ispat etmesi gerekiyordu. Mağdurlar ve yardım örgütleri yıllardır bu koşulun çok sert olduğu eleştirisinde bulunuyordu.

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AFP/DW, BS/GA