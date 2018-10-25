Almanya Suudi güvenlik güçleriyle projeyi durdurdu

Almanya, Suudi güvenlik güçlerinin eğitimi için yürüttüğü projeyi şimdilik durdurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bunun Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile bağlantılı olmadığı belirtildi.Alman Federal Polis Teşkilatı, Suudi Arabistan sınır koruma görevlilerinin eğitimine ilişkin projeyi şimdilik durdurdu. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü tarafından bugün Berlin'de yapılan açıklamada, "Ekim ayından bu yana eğitim çalışmalarının yapılmadığı" belirtildi. Ancak açıklamada, bunun aylar önce planlandığına ve eğitimlerin yapılmamasının öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı vakası ile bağlantılı olmadığına dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "projenin sürdürülmesi yönünde karar verilmesi gerektiği takdirde, kararın son gelişmelerin değerlendirilmesi ve federal hükümetin onay vermesi sonrasında alınacağını" ifade etti. Sözcü, "terörizmle etkin mücadele için sınır güvenliği temel ön koşullardan biri olduğunu" da sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Federal Polis Teşkilatı mensuplarının bulunmadığını ancak projenin yürütülmesi için kullanılan büroda beş polis memurunun görevli olduğu belirtildi.

Alman Federal Polis Teşkilatı, 2009 yılında beri yürütülen proje kapsamında, Suudi güvenlik görevlilerine eğitim ve danışmanlık veriyor.

Soru önergesine yanıt

İçişleri Bakanlığı'nın Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Christian Wirth'in soru önergesine verdiği yanıta göre, 2018 yılı içinde Suudi güvenlik görevlilerine yönelik eğitim çalışmalarında Almanya'dan 70 polis katıldı. Ekim 2018'den Eylül 2019'a kadar olan süre içinde 4 milyon 300 bin euro olacağı tahmin edilen proje masraflarının Suudi Arabistan tarafından karşılanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Soru önergesine verilen 8 Ekim tarihli yanıtta, Suudi güvenlik görevlileri ile sürdürülen projenin "belgede sahtecilik suçu ile mücadele, sınır polisi tarafından yapılan analiz ve değerlendirme, deniz sınırlarının gözetlenmesi, kalite yönetimi, halkla ilişkiler ve kadın sınır koruma görevlilerinin eğitimi" amacını taşıdığı belirtildi.

Yanıtta, "Almanya'da geçerli olan hukukun üstünlüğü ve insan hakları esaslarının, Federal Polis Teşkilatı'nın eğitim programının da temel bir parçası" olduğu ifade edildi.

Projenin sürdürüleceği iddiası

ARD televizyonunda yayınlanan Report Mainz adlı haber programı ise gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından da Alman hükümetinin Suudi güvenlik görevlilerinin eğitimi için yürütülen projenin sürdürmeyi planladığını iddia etmişti. Haberde, İçişleri Bakanlığı'nın projeyi güvenlik alanında stratejik ortaklık olarak nitelendirdiği ifade edilmişti. Report Mainz'e açıklama yapan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, güncel gelişmelerin incelenerek, gerekirse projenin yeniden değerlendirileceği de belirtmişti. Haberde, eğitim çalışmalarına Suudi tarafının talebi üzerine ara verildiğine dikkat çekildi.

DW,dpa/JD,ÖA

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