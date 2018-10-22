Almanya Suudi Arabistan'a silah satış izinlerini durdurdu

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier şimdilik Suudi Arabistan için silah ihracat izni verilmeyeceğini duyurdu. Yeşiller Partisi ise Almanya ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığa son verilmesini talep etti.Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, federal hükümetin şu an Suudi Arabistan'a silah ve savaş malzemesi ihraç edilmesini öngören yeni taleplerin onaylanmayacağını ve Avrupa Birliği bünyesinde ortak tavır alınması için çalıştıklarını açıkladı.

Pazartesi günü Alman kamu televizyonu ZDF'e konuşan Altmaier, koalisyon ortaklarının bu konuda fikir birliği içinde olduklarını belirtti. Bakan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak şimdiye kadar yapılan açıklamaları tatminkâr bulmadıklarına dikkat çekti.

Avrupa olarak ortak tavır alınmasının önemine işaret eden Almanya Ekonomi Bakanı, "Riyad yönetiminin etkilenebilmesi için Avrupa ülkeleri arasında görüş birliği sağlanmasının önem arz ettiğini" dile getirdi.

Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmasından doğacak açığın başka ülkeler tarafından doldurulmasının sonuç vermeyeceğini ifade eden Peter Altmaier, "Federal Güvenlik Konseyi'nin daha önce onaylamış olduğu silah sevkiyatının durdurulup durdurulmayacağı" şeklindeki bir soruya ise bütün hususların gözden geçirilmekte olduğunu ve karara varılmasını beklemek gerektiği yanıtını verdi.

Yeşiller Partisi'nden stratejik ortaklığa son verme talebi

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock, Kaşıkçı cinayetinden önce izni çıkan silah satışlarının da dondurulmasını talep etti. Baerbock sevkiyatın dondurulmasının Suudi Arabistan'ı "yaralayacağını" ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel "mevcut şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihraç edilemeyeceğini" söylemişti.

Yeşiller Eş Başkanı Baerbock Suudi Arabistan ile Almanya arasındaki stratejik ortaklığa son verilip, ekonomik ilişkilerin de gözden geçirilmesini istedi. Hristiyan Birlik partileriyle Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında imzalan koalisyon antlaşmasında ‘Yemen savaşında taraf olan ülkelere silah satılmaması' kararlaştırılmıştı.

"Suudi Arabistan'daki konferansa katılmayın çağrısı"

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Nicola Beer de Alman ve Avrupa şirketlerinin temsilcilerinden, bu hafta Riyad'da düzenlenecek olan yatırımcılar konferansına katılmaktan vazgeçmelerini istedi.

Birçok Alman şirketinin yetkilileri ve bakanlık temsilcileri geçen hafta konferansı boykot kararı almışlardı. Siemens Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Joe Kaeser ise boykot çağrısına şimdiye kadar olumlu karşılık vermedi.

Suudi Arabistan Cumartesi günü Washington Post gazetesi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında öldürüldüğünü açıklamıştı. Riyad yönetimi, Cemal Kaşıkçı'nın Konsoloslukta karşılaştığı kişilerle kavga ettiği sırada can verdiğini duyurmuştu.

DW, Reuters, dpa/AG, GA

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