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Dünya
Deutsche Welle

Hitler Yahudileri yok etmek istemedi, İsrail: Almanya: Soykırım bizim suçumuz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Yahudi soykırımından Filistin müftüsünün sorumlu olduğuna dair iddiaları Berlin'in tepkisine yol açtı. Almanya Başbakanı Angela Merkel iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

22 Ekim 2015 12:49

Almanya Başbakanı Angela Merkel Berlin'de, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel, "Almanların, Nasyonal Sosyalistlerin Yahudi soykırımından kaynaklanan sorumluluğun bilincinde olduğunu" söyledi. Merkel, "bu sorunla ilgili tarih algımızı değiştirecek bir neden görmüyorum" dedi.

Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de dün yaptığı açıklamada, "Yahudi katliamından kendilerinin sorumlu olduğunu ve tarih algılarını değiştirmeye ihtiyaç duymadıklarını" söyledi.

Netanyahu Berlin'de protesto edildi

Netanyahu, Başbakanlık binası önünde toplanan yaklaşık 300 gösterici tarafından protesto edildi. Göstericiler, "İsrail 2014 yazında 551 Filistinli çocuğu katletti" yazılı bir pankart taşıdılar.

Netanyahu'nun ifadeleri İsrail ve Filistin'de de eleştirilere neden oldu. Filistin Başmüzakerecisi Saib Erekat, "Netanyahu bu insanlık trajedisini kendi siyasi emellerine alet etmemeli" dedi. İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, "Nihai çözümü Hüseyni bulmadı. Bu, Hitler'in şeytani fikriydi" dedi. Netanyahu'nun Siyonist Kongresi'ndeki konuşması

Netanyahu, tartışma yaratan iddiaları Kudüs'te düzenlenen Dünya Siyonist Kongresi'nde yaptığı konuşmada ortaya attı. İsrail Başbakanına göre, Filistin Müftüsü Hacı Emin Hüseyni 1941 yılında Berlin'de Hitler'i ziyaret etti.

Netanyahu, iddialarını şöyle sürdürdü: "Hitler o tarihte Yahudileri yok etmek değil sürgün etmek istiyordu. Filistin Müftüsü Hacı Emin Hüseyni ona, 'Yahudileri sürgün edersen hepsi buraya Filistin'e gelir' uyarısında bulundu. Hitler de bunun üzerine müftüye 'Peki ne yapayım onlara?' diye sordu. Hüseyni'nin cevabı 'Yak onları' oldu."

'Hitler'i aklamak istemedim'

Netanyahu Berlin'e hareketinden önce sözlerine açıklık getirdi. İfadeleriyle Hitler'i aklamak istemediğini belirten İsrail Başbakanı, "Filistinlilerin Yahudilerin katledilmesi için daha o zamandan beri sistematik kampanya yürüttüklerini dile getirmek istedim. Bu anlayışları bugün de devam ediyor" dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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