Almanya Sovyet savaş esirlerine tazminat ödeyecek



Sovyet esirlerine tazminat ödenmesini öngören düzenleme Alman Meclisi'nin Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 2015 yılına ait ek bütçe taslağında yer verilen tazminat ödemesinin daha ziyade sembolik anlam taşıdığı belirtildi. Düzenleme bugün Federal Meclis'te de onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) bütçe sözcüsü Hans-Ulrich Krüger, Sovyet esirlerin Yahudilerin ardından Nazi rejiminin kurbanı ikinci büyük grubu oluşturduğunu söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de kararı memnuniyetle karşıladı. Steinmeier, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Alman Meclisi iyi bir inisiyatif ortaya koymuştur" dedi.

'Rusya'ya önemli bir mesaj'

Yeşiller Partisi'nden Volker Beck ve Sven-Christian Kindler'in imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Almanya, Nazilerce güdülen imha politikasının bu aşamasına ilişkin tarihi sorumluluğunu gecikmiş de olsa önemli bir itirafla ifade etmektedir" denildi. Açıklamada, "Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna halklarıyla dostluk çerçevesinde önemli bir mesaj verildiği" vurgulandı. Sol Parti'den Jan Korte de hükümetin attığı adımı olumlu karşıladığını söyledi.

Milyonlarca Sovyet esiri

Nazi Almanyası 1941 yılında Rusya'ya saldırdı. Yeşiller Partisi'nin verilerine göre, 4,5 ilâ 6 milyon dolayında Sovyet askeri Almanya'ya esir düştü. Tutsakların iki milyon kadarı esaret altındaki ilk aylarında açlık, hastalık ve soğuktan donarak öldü. Sovyet esirlerin yüzde 60 kadarı savaş sonunu göremedi.

Savaş sonrası ülkelerine dönen askerlerin birçoğu Stalin rejimi döneminde "Naziler'le işbirliği yaptığı" zannıyla yüz yüze kaldı. Yüzde 13'lük kısmı hapsedilirken, birçoğu "çalışma taburları"na gönderildi. Ayrımcı muamele yer yer 1990'lı yıllara kadar sürdü.