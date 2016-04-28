Almanya sosyal yardımlara kısıtlama getiriyor



Alman basınında çıkan haberlere göre, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı

sosyal yardımlarla ilgili yeni yasa tasarısını tamamladı. Yeni düzenlemelere göre,

Almanya'da yaşayan Avrupa Birliği vatandaşlarının Hartz IV olarak adlandırılan sosyal

yardım ve diğer sosyal ödeneklerden faydalanması sınırlandırılacak.

Buna göre Almanya'da çalışmayan ya da daha önce de çalışmamış olan kişiler sosyal

güvencelerden faydalanmak için hak iddia edemeyecek. Almanya'da devlet desteği

olmadan beş yıl yaşayan Avrupa Birliği vatandaşları sosyal yardım hakkı için

başvuruda bulunabilecek.

Bakanlığın tamamladığı yasa tasarısının Başbakanlığın ilgili birimine gönderildiği

belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Andrea Nahles geçen aralık ayında Avrupa

Birliği vatandaşlarının sosyal yardım hakkının sınırlandırılacağını açıklamıştı.

Bu yasa tasarısı Federal Sosyal Güvenlik Mahkemesi'nin aldığı bir karar nedeniyle

hazırlandı. Mahkeme Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya'ya göç edenlerin altı aydan

sonra sosyal yardımlara başvurubileceği yönünde bir karar almış, belediyeler de bu

kararın üzerlerindeki mali yükü artırmasından endişe etmişti.