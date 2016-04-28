Almanya sosyal yardımlara kısıtlama getiriyor

Alman basınında çıkan haberlere göre, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
sosyal yardımlarla ilgili yeni yasa tasarısını tamamladı. Yeni düzenlemelere göre,
Almanya'da yaşayan Avrupa Birliği vatandaşlarının Hartz IV olarak adlandırılan sosyal
yardım ve diğer sosyal ödeneklerden faydalanması sınırlandırılacak.
Buna göre Almanya'da çalışmayan ya da daha önce de çalışmamış olan kişiler sosyal
güvencelerden faydalanmak için hak iddia edemeyecek. Almanya'da devlet desteği
olmadan beş yıl yaşayan Avrupa Birliği vatandaşları sosyal yardım hakkı için
başvuruda bulunabilecek.
Bakanlığın tamamladığı yasa tasarısının Başbakanlığın ilgili birimine gönderildiği
belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Andrea Nahles geçen aralık ayında Avrupa
Birliği vatandaşlarının sosyal yardım hakkının sınırlandırılacağını açıklamıştı.
Bu yasa tasarısı Federal Sosyal Güvenlik Mahkemesi'nin aldığı bir karar nedeniyle
hazırlandı. Mahkeme Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya'ya göç edenlerin altı aydan
sonra sosyal yardımlara başvurubileceği yönünde bir karar almış, belediyeler de bu
kararın üzerlerindeki mali yükü artırmasından endişe etmişti.