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BBC Türkçe

Almanya: Sosyal medyada nefret söylemine büyük cezalar getirecek yasa yürürlüğe giriyor

Almanya'da, sosyal medya sitelerini; nefret söylemi, sahte haber ve yasadışılık içerikli paylaşımları hızlı bir şekilde silmeye zorlayacak yeni bir yasa yürürlüğe giriyor. Siteler, yasaya uymadıkları takdirde yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabile

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'da, sosyal medya sitelerini; yasadışı içerik, nefret söylemi ve sahte haber içeren paylaşımları hızlı bir şekilde silmeye zorlayacak yeni bir yasa yürürlüğe giriyor.

Siteler, açık bir şekilde yasadışı içeriğe sahip paylaşımları silmemeleri durumunda 50 milyon Euro'ya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Yasa kapsamında, sitelere, söz konusu içeriklerin yasadışı olduğunun belirtilmesi ardından harekete geçmeleri için 24 saat mühlet tanınacak.

'Daha karmaşık' durumlar içinse süre bir hafta olacak.

Yasanın odağındaki siteler Facebook, Twitter ve YouTube olacak.

Bununla birlikte yasa, Reddit, Tumblr, VK, Vimeo ve Flickr için de geçerli olacak.

NetzDG adlı yasanın tasarısı Haziran 2017'de kabine tarafından onaylanmıştı.

Bununla birlikte sosyal medya sitelerine, 2018 başına kadar kendilerini NetzDG'ye hazırlamaları için süre verilmişti.

NetzDG kapsamında Alman vatandaşları da, yasayı deldiğini düşündükleri paylaşımlar hakkında ihbarda bulunabilecek.

Facebook, NetzDG nedeniyle Almanya'da yeni birkaç yüz kişiyi işe aldı.

NetzDG, Almanya'da tartışma yaratmış durumda.

NetzDG'yi eleştirenler, yasanın 'farkında olmadan sansüre' ve 'ifade özgürlüğünün engellenmesine' neden olacağını belirtiyor.

Ülkeye çok sayıda mültecinin girmesinin ardından Almanya'da, sosyal medyada ırkçılık ve nefret söyleminin daha fazla yaygınlaştığına inanılıyor.

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