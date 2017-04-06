Almanya: Sosyal medyada nefret söylemine büyük cezalar

Almanya'da kabine, nefret söylemi bulunan içerikleri ve sahte haberleri kaldırmayan sosyal medya şirketlerine 50 milyon euro para cezası verilmesini öngören planları onayladı.

Yasa tasarısı, sosyal medya şirketlerine açıkça suç bulunan içeriği kaldırmaları için haber verilmesinin ardından 24 saat, diğer içerikler için ise yedi gün süre veriyor.

Ancak, tek bir ihlalde bile ceza verilmesini öngören madde kaldırıldı.

Facebook, kararı kaygıyla karşıladıklarını açıkladı.

Bir şirket sözcüsü BBC'y eyaptığı açıklamada "Yasadışı içeriği platformumuzdan kaldırmak için çok sıkı çalışıyoruz ve bu sorunu çözmek için başkalarıyla çalışmaya da kararlıyız. Uzmanların dikkat çektiği bu tasarı Almanya'da neyin yasadışı olduğu konusunda mahkemeleri değil, özel şirketleri yargıda bulunmaya zorluyor" dedi.

Twitter, Snapchat ve Google ise henüz bir açıklama yapmadı.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, nefret sözleminin özgür, açık ve demokratik bir toplumda ahenk içinde yaşama büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Maas "Twitter bu nefret söyleminin sadece yüzde 1'ini kaldırıyor. Facebook yüzde 50'den azını. Ancak bunun mümkün olduğunu biliyoruz çünkü Youtube yüzde 99'unu kaldırıyor. İfade özgürlüğü yasayla sınırlıdır" dedi.

Ülkeye çok sayıda mültecinin girmesinin ardından Almanya'da, sosyal medyada ırkçılık ve nefret söyleminin daha yaygınlaştığına inanılıyor.

Yasa tasarısının ilk hali geçen hafta açıklanmıştı, ancak daha sonra çocuklara yönelik cinsel taciz fotoğraflarının çabuk tepki verilmesi gereken kategoriye eklenmesi ve para cezası veren makamın ifade özgürlüğünü ihlal etmemek için dikkatli davranmasını öngören değişiklikler yapıldı.

Ancak teknoloji lobi grubu Bitkom, sosyal medya platformlarının sansür yapmaya zorlanacağından kaygılı.

Gurubun başkanı Bernhard Rohleder "Kısa süreler ve ciddi cezalar göz önüne alındığında, hizmet sağlayıcılar önlem olarak şüpheli açıklamaları sileceklerdir. Bunun internetteki ifade özgürlüğüne büyük etkileri olacaktır" dedi.