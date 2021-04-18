“Almanya” soruşturmasında 4 bürokrat görevden alınmıştı; AKP’li Tuşba Belediyesi kendi aldığı meclis kararını yalanladı

Van’ın Tuşba ilçesinde Almanya’ya gezi organize edildiği haberleri üzerine AKP'li Tuşba Belediyesi iddiayı yalanladı ama belediye meclisinin bu yönde kararı ortaya çıktı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Malatya’dan resmî geziyle Almanya’ya giden 43 kişinin geri dönmemesi üzerine 4 bürokrat görevden alınırken, Van’da da AKP’li Tuşba Belediyesi'nde 55 kişinin benzer şekilde Almanya'ya gittiği iddiaları gündeme geldi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman iddiayı yalanladı. Ancak Tuşba Belediye Meclisi'nin 07 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında AK Partili üyelerin oylarıyla buna ilişkin karar aldığı ortaya çıktı.

Tuşba Belediyesinin resmi sitesinden de yayınlanan meclis kararında şu ifadelere yer verildi:

“Belediyemiz ve Yeni Baskilliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte toplam 55 kişinin tüm masraflarının davet sahibi Nordbau-Oldenburg GmbH & Co Tannenkrugstrabe şirketine ait olmak üzere ÇEVREYE DUYARLI BİREYLER YETİŞTİRMEK adlı proje kapsamında Almanya'nın Oldenburg Belediyesi ile diğer kuruluşlarının belediyecilik anlamında çevre ile ilgili çalışmalarını yerinde görmek ve incelemek amacı ile teknik geziyi gerçekleştirecek olan belediye meclis üyelerimizin ve personellerimizin görevlendirilmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.”

Tuşba Belediyesi bu karara rağmen dün yaptığı açıklamada, bu konudaki haberlerin maksatlı olduğunu belirterek şunları söylemişti:

“Tuşba Belediyemizin düzenlemiş olduğu tüm eğitim seminerleri ve yetiştirme kursları, kendi imkânları ve kamu kurum ve kuruluşların işbirliği ile yurt içinde gerçekleştirilmiştir. İddia edildiği gibi hiçbir eğitim programı yurt dışında yapılmamış ve eğitim amaçlı Almanya başta olmak üzere hiçbir Avrupa ülkesine ve yurt dışına belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve personelimiz dahil hiç kimse kesinlikle gönderilmemiştir. Kaynağı belirsiz duyumlardan oluşan sözde haberler, bazı çevrelerin belli amaçlara ulaşmak için yaptıkları karalama kampanyasının bir ürünüdür. Tuşbalılara hizmetin en güzelini zamanında ve kesintisiz bir şekilde sunma gayreti ve çabası içerisinde olan Tuşba Belediyemizin, çarpıtma ve iftiralara malzeme edilmesini kınıyor, kendi menfaatleri için bu yola başvuranları etik kuralları çerçevesinde davranmaya davet ediyoruz."

Valilik izin vermemiş

Tuşba Belediye Meclisi'nin aldığı kararı Van Valiliği'nin onaylamadığı anlaşıldı. Valilik ‘Pandemi koşulları’ nedeniyle yurt dışına ziyareti uygun bulmadı. HDP’li Belediye meclis üyeleri, konuya ilişkin Tuşba Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden resmi yazı istediklerini ancak taleplerinin reddedildiğini söyledi.

Tuşba Belediyesini 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP’li Yılmaz Berki ve Ayşe Minaz kazanmasına rağmen KHK gerekçesi ile YSK tarafından mazbataları verilmedi.

Akman İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanı olarak atandı.