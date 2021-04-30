Almanya, sömürgecilik döneminde Benin Krallığı'ndan çalınan sanat eserlerini Nijerya'ya geri vermeyi planlıyor

Almanya, sömürge döneminde Nijerya'dan yağmalanan tarihi "Benin Bronzları"nı gelecek yıl geri vermeyi planlıyor.

BBC'de yer alan habere göre, Almanya'nın kültür ve siyasi liderleri müzelerde bulunan bazı sanat eserlerini ait oldukları ülkelere geri verme yönünde bir anlaşma yaptı.

Almanya Kültür Bakanı Monika Gruetters "Sömürgecilik döneminde kültür hazinesi çalınanların neslinden olan kişilerle anlaşma ve uzlaşmaya katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Bugünün Nijeryası'nda bulunan Benin Krallığı dönemine ait 'Benin Bronzları'nın gelecek yıl Nijerya'ya geri verilmesi planlanıyor.