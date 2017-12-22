Almanya Sinti ve Romanlara yönelik saldırılardan endişeli

Alman Federal Meclisi'nde Sol Parti Grubu'nun soru önergesine yanıt veren İçişleri Bakanlığı, Almanya'da Sinti ve Romanlara yönelik saldırılar nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.

Passauer Neue Presse gazetesinde yer alan haberde, Bakanlığın yanıtında bu yılın başından Kasım ayına dek 30 siyasi motifli saldırının meydana geldiği kaydedildi. Bakanlık, Sinti ve Romanları hedef alan ve "antiziganist şiddet" olarak adlandırılan suç eylemleri ilk kez kayıt altına alınmaya başlamıştı.

Bakanlık, istatistikler yalnızca Ocak ayından bu yana tutulduğu için ise uzun vadeli karşılaştırma yapmanın şu aşamada mümkün olmadığını da vurguladı.

Romanlar, yüz yıllardır yaşadıkları Avrupa'da etnik köklerinden dolayı ayrımcılık ve dışlanmaya maruz kalıyor.

Diğer yandan Frankfurter Rundschau gazetesinin haberine göre Alman Emniyet Teşkilatı (BKA) verilerine göre mültecilerin kaldıkları sığınma evlerine yapılan saldırılarda bu yıl azalma yaşandı. BKA'ya göre, geçtiğimiz yıl sığınma evlerine karşı 995 siyasi amaçlı suç işlemi kayıt altına alınırken bu rakam 2015 yılında bin 31 düzeyindeydi.

BKA bu yıl kaydedilen 264 saldırının 251'inden aşırı sağcıları sorumlu tuttu.

AFP/KNA/SSB/HS

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