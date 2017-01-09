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Dünya
Deutsche Welle

Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak

Almanya Başbakanı Merkel iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların ülkelerine iade sürecinin hızlandırılmasını istedi.

09 Ocak 2017 23:14

Alman Memurlar Birliği‘nin (DBB) yıllık genel kurulunda konuşan Başbakan Angela Merkel, iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların ülkelerine iade sürecinin hızlandırılmasını istedi. Tunus, Cezayir ve Fas'ın 'güvenli ülkeler' olarak derecelendirilmesi gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı bu konuda gerekli adımların atılması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Merkel bu ülkelerle yapılacak iade anlaşmalarının yalnızca İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğunda olmadığını, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Başbakanlık‘ın da bu konuda devreye girerek işbirliği içinde olması gerektiğini söyledi. Almanya Başbakanı Tunus, Cezayir ve Fas hükümetleriyle yapılacak iade pazarlıklarının ‘saygı‘ çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini de vurguladı.

‘İşbirliği yapmayan ülkelere yardım kesilsin‘

Tunus, Cezayir ve Fas'tan gelen, Almanya'da iltica başvurusu reddedilen sığınmacılar, geldikleri ülkelerin isteksizliği nedeniyle çoğu zaman geri gönderilemiyor. Koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) temsilcileri bu üç ülkenin sığınmacıları almaya razı olmaması halinde, onlara yapılan kalkınma yardımlarının kesilmesini talep ediyor.

Angela Merkel, Almanya'daki, güvenlik birimleri tarafından ‘tehlikeli‘ şeklinde derecelendirilen radikal İslamcı sığınmacıların durumuna ilişkin tartışmaların da bir an önce sonuçlandırılmasını talep etti. Merkel, Berlin saldırısının beyanlarda bulunmak yerine bu konuda hızlıca harekete geçilmesi gerektiğini gösterdiğini vurguladı. Berlin'de Noel pazarına tırla giren Tunuslu zanlı Anis Amri saldırıdan önce güvenlik birimleri tarafından ‘tehlikeli‘ olarak derecelendirilmiş ancak Tunus'un Amri'yi vatandaş olarak tanımayı geciktirmesi üzerine iade edilememişti.

Alman siyasetçiler 'tehlikeli bir İslamcı' olarak değerlendirilen ve tutuklanmaları için haklarında yeterli hukuki dayanak bulunmayan sığınmacıların iade sürecine dek tutuklu tutulmaları ya da bu kişilere elektronik kelepçe takılması gibi önlemleri tartışıyor. Medyada yer alan haberlerde Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière (CDU) ile Federal Adalet Bakanı Heiko Maas‘ın (SPD) yarın bu konuda yapılacak görüşme öncesinde ortak bir çizgide uzlaştıkları belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/DW/DK/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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