Almanya seçimlerine dünyadan tepkiler

Liderlerin Almanya'daki seçimlerle ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

"Esaslı işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bunu hem Avrupa hem de kendi ülkelerimiz için yapacağız." - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

"Angela Merkel'i genel seçimlerde CDU ile kazandığı zaferden dolayı kutlarım. Daha iyi bir Avrupa'da güçlü bir Almanya." - İspanya Başbakanı Mariano Rajoy

"Tebrikler Şansölye Merkel. Avrupa'da isktikrara ihtiyacımız var. Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." - Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen

"Tebrikler Angela Merkel. Almanya, Avrupa nosyonuna bağlılığını sürdürüyor. Hadi şimdi Avrupa'yı yeniden şekillendirmek için birlikte çalışalım." - Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani

"İsrail'in gerçek bir dostu olan Angela Merkel'e yeniden Almanya Şansölyesi seçildiği için tebrikler." - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu

"Angela Merkel'e tebrikler. Almanya bir kez daha popülistlerin değil, halkın partisini seçti. Sağduyu kazandı." - İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano

"Bu tarihi sonuçtan ötürü AfD'li müttefiklerimize tebrikler! Bu, Avrupa halkının dirilişinin yeni bir sembolü." - Fransız Ulusal Cephe Partisi Başkanı Marine Le Pen

"Değişim arzusu büyüyor. Bu bize bağlı." - İtalyan popülist Kuzey Ligi partisinin lideri Matteo Salvini

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dpa,CÖ/BK