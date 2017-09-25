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Dünya
Deutsche Welle

Almanya seçimlerine dünyadan tepkiler

Almanya'da Angela Merkel'in büyük oy kaybına rağmen kazandığı seçimlere uluslararası tepkiler gelmeye başladı. Birçok lider Merkel'i kutlarken, Avrupa'daki diğer popülist partiler AfD'nin yükselişini övdü.

25 Eylül 2017 10:56

Liderlerin Almanya'daki seçimlerle ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

"Esaslı işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bunu hem Avrupa hem de kendi ülkelerimiz için yapacağız." - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

"Angela Merkel'i genel seçimlerde CDU ile kazandığı zaferden dolayı kutlarım. Daha iyi bir Avrupa'da güçlü bir Almanya." - İspanya Başbakanı Mariano Rajoy

"Tebrikler Şansölye Merkel. Avrupa'da isktikrara ihtiyacımız var. Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." - Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen

"Tebrikler Angela Merkel. Almanya, Avrupa nosyonuna bağlılığını sürdürüyor. Hadi şimdi Avrupa'yı yeniden şekillendirmek için birlikte çalışalım." - Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani

"İsrail'in gerçek bir dostu olan Angela Merkel'e yeniden Almanya Şansölyesi seçildiği için tebrikler." - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu

"Angela Merkel'e tebrikler. Almanya bir kez daha popülistlerin değil, halkın partisini seçti. Sağduyu kazandı." - İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano

"Bu tarihi sonuçtan ötürü AfD'li müttefiklerimize tebrikler! Bu, Avrupa halkının dirilişinin yeni bir sembolü." - Fransız Ulusal Cephe Partisi Başkanı Marine Le Pen

"Değişim arzusu büyüyor. Bu bize bağlı." - İtalyan popülist Kuzey Ligi partisinin lideri Matteo Salvini

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,CÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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