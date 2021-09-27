Almanya seçimleri: BBC Avrupa Editörü Katya Adler'e göre seçim sonuçları sınırlı değişime işaret ediyor

Seçmenler adaylardan kendilerini ikna etmelerini bekliyor. Eskiden olduğu gibi ailelerinin geleneksel olarak oy verdiği partilere otomatik "sadakat" oyları verilmiyor.
Merkel'in emekliliğe ayrılacağını açıklamasının ardından, muhafazakarların oy kaybetme riski doğmuştu. Son iki seçimde CDU taraftarlarının çoğunluğunu kadınlar oluşturuyordu. Merkel nedeniyle partiye oy verdiğini söyleyenlerin sayısı epeyce fazlaydı.
Bu taraftarlar, diğer partiler tarafından ikna edilmeye açıktı.
Siyasi araştırma şirketi Infratest Dimap'a göre, CDU/CSU Hristiyan Birlik partileri bu seçimlerde 2 milyon oy kaybetti ve bu oylar Yeşillere ve Sosyal Demokratlara yöneldi.
Almanya'da yeni hükümeti kuracak siyasi rakiplerin oynadığı poker oyunu, ülke içinde olduğu kadar dışarıda da ilgiyle izlenecek.
Almanya Avrupa Birliği'nin en zengin ve en güçlü ülkesi. Dünya sahnesinde oynadığı büyük rol, Angela Merkel'in gidişiyle ya da oy kullanma tarzı değiştiği için birden azalmayacak.
Almanya'nın müttefikleri ve ticari ortakları bu ülkedeki siyasi istikrara önem veriyor. Ülkede yaşanan sınırlı değişim bu durumu değiştirmeyecek.
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