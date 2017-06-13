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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Schengen'i kısmen askıya aldı

Almanya, Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde serbest dolaşım imkanı sağlayan uygulamayı G20 zirvesi öncesi güvenlik gerekçesiyle kısa süreli askıya aldı.

13 Haziran 2017 01:08

Almanya, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'da düzenlenecek olan G20 zirvesi öncesi güvenlik gerekçesiyle bugünden itibaren sınır kontrollerine başladı.

İçişleri Bakanlığı, zirveye yönelik olası tehditlere karşı alınan önlemin 11 Temmuz'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Bakanlık yetkilileri, bugünden itibaren geçerli olan kontrollerin ülkenin tüm kara, deniz ve hava sınırlarında "esnek" bir şekilde uygulanacağı kaydetti.

"Benim için zirvenin güvenliği, en öncelikli konu" ifadesini kullanan Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, bunun da Almanya'nın sınırlarında başladığını söyledi.

Schengen Anlaşması nedir?

AB ülkeleri içinde serbest dolaşım hakkı sağlayan ve 1995 yılından itibaren kademeli olarak genişletilen Schengen bölgesi çoğu üye devleti kapsıyor.

AB üyeleri İngiltere, İrlanda, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs ve Romanya Schengen bölgesine dahil değilken, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lichtenstein ise serbest dolaşım hakkını tanıyan AB üyesi olmayan devletler.

© Deutsche Welle Türkçe

DPA/AP, ÇÖ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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