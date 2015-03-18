Almanya savunma harcamalarını arttıracak



Ukrayna krizi ve Rusya'nın Baltık Renizi'nin doğusunda askeri faaliyetlerini arttırması nedeniyle çoğu Avrupa ülkesi savunma bütçesine daha fazla kaynak ayırmaya karar verdi. Soğuk savaş yıllarının geride bırakılmasından sonra savunma bütçesinin arttırılması kamuoyunda onay bulmamaktaydı. Ukrayna, Irak ve Suriye'deki endişe verici gelişmeler karşısında her iki Alman'dan biri savunma yeteneğinin arttırılmasından yana çıkıyor. Alman Muvazzaf ve Emekli Silahlı Kuvvetler Mensupları Birliği sadece savunma bütçesinin arttırılmasının yeterli olmayacağı görüşünde.

‘Almanya savaş karşıtlığından vazgeçmez'

Muvazzaf ve Emekli Silahlı Kuvvetler Mensupları Birliği Alman ordusuna beş bin profesyonel asker daha alınmasını ve savunma bütçesinin 33'ten 35 milyar Euro'ya çıkarılmasını talep ediyor. Almanya savunma harcamalarına milli gelirinin yüzde 1,3'ünü ayırıyor. NATO bu oranın en az yüzde iki olmasını hedefliyor. Savunma bakanlığı mevcut silah sistemlerini modernleştirmeyi planlıyor, ancak silahlı kuvvetler mevcudunun arttırılmasını iste öngörmüyor.

Barış araştırmaları uzmanı Bernhard Moltmann DW'ye verdiği mülakatta, iki Alman devletinin birleşmesinden bu yana ne kadar askere ihtiyaç olduğu, savunma bütçesinin nereye harcanacağı ve bundan kimin kazançlı çıkacağının tartışıldığını ve halkın yarısı gibi ordu mensupları birliğinin de silah ve personel harcamalarının arttırılmasından yana olduğunu söyledi. Moltmann kamuoyunun savaş karşıtlığına son verilip, savunmaya daha fazla kaynak ayrılmasını onaylamasının Rusya ve IŞİD endişesiyle ilgili olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Bu gibi durumlarda paniğe kapılmak akıl kârı değildir. Krizler, başa çıkılması mümkün olmayan risklere yol açabileceği endişesiyle belirsiz bir korku ortamına yol açarak tehlikeli sonuçlar verebilir. Ukrayna ve IŞİD krizleri de, ne kadar tehlikeli olabileceği ve kamuoyundan gizlenen siyasi ajandada nelerin bulunduğu bilinmediğinden korku yaratabilir. Bence en doğrusu gerçek tehlikenin ne olduğu hakkında kamuoyunun aydınlatılmasıdır.”

Savunmanın önemi artıyor

Rusya'dan somut tehdit geldiği noktasından hareket eden İsveç savunma harcamalarını arttırıyor. İsveç hükümeti Gotland adasındaki birliklerin takviyesi ile denizaltı ve savaş uçağı alımları için önemli kaynak ayıracağını duyurdu. İngiltere ise savunma bütçesinde kısıntı yapmaya hazırlanıyor ve bu yüzden de müttefiki ABD tarafından eleştiriliyor. Londra yönetimi son yıllarda bütçe açığını azaltmak için savunma bütçesinde yüzde sekizlik indirim yapmıştı. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble de 2017 yılından itibaren savunmaya daha fazla para ayrılacağını duyurdu.

‘Almanya'nın siyaset anlayışında savaşa yer yok'

Barış araştırmaları uzmanı Bernhard Moltmann, Almanya'da savunmaya daha fazla önem verilmesini isteyenlerin artmasının ne anlama geldiğini mikrofonlarımıza şöyle özetledi:

“Almanya'da silah ve kuvvetten tamamen vazgeçilmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Uzun süreli uzlaşı şeklinde gelişen ‘sorumluluktan kaynaklanan savaş karşıtlığı' anlayışı galebe çalmıştır. Almanya'da kuvvet kullanmaktan, kuvvete götüren şartların ve silah kullanmanın yol açacağı sonuçların sorumluluğunu da üstlenmek anlamı çıkarılır. Aynı zamanda bunun hukuki çerçevesinin olması da istenir. Bu temel uzlaşının savaş endişesi karşısında da muhafaza edilmesi gerekir.”

Barış araştırmaları uzmanı Bernhard Moltmann DW'ye verdiği mülakatta, Alman kamuoyunun daha fazla askeri sorumluluk değil, daha fazla diplomatik girişimden ve insani yardımların arttırılmasından yana olduğunu ve bunun da Almanya'nın medeni siyaset anlayışını yansıttığını sözlerine ekledi.