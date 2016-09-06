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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Savunma Bakanlığı: İncirlik için henüz imza atılmadı

Almanya Savunma Bakanlığı, İncirlik Üssü’nde yapılacak yatırımlara ilişkin açıklama yaptı

06 Eylül 2016 20:26


Almanya Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Almanya arasında İncirlik krizi sürerken üste görevli Alman birliklerine için yapılacak yatırımlar üzerinde anlaşıldığını ancak henüz iki ülke arasında yapı projesi için imzaların atılmadığını açıkladı. Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada, söz konusu yatırımlar için bakanlık bütçesinden ayrılan 58 euronun henüz serbest bırakılmadığı belirtildi.

Açıklama Spiegel-Online'da yer alan konuya ilişkin haberin ardından geldi. Haberde Almanya'nın IŞİD'e karşı mücadelede koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla İncirlik'te konuşlandırdığı askeri birlikler için yatırım yapacağına yer verilmişti. Savunma Bakanlığı Müsteşarı Gerd Hoofe'den alınan bilgilere dayandırılan haberde Alman birliklerine yönelik yatırım için bütçeden 58 milyon euroluk bütçenin serbest bırakıldığı belirtilmişti.

İncirlik Üssü'nde yapılacak yatırımlar kapsamında, yaklaşık 26 milyon euroya Alman ordusunun keşif uçakları Tornadolar için özel bir uçuş pisti ve askerlerin kalacağı barınaklar inşa edilmesi planlandığı bildiriliyor. 30 milyon euroya ise operasyonlarda kullanılacak modern geçici karargâhların yaptırılmasının öngörüldüğüne yer veriliyor.

İncirlik misyonu

Spiegel-Online'nın haberinde Almanya'nın İncirlik Üssü'nde yapacağı yatırımların IŞİD'e karşı mücadelede Alman ordusunun İncirlik Üssü'nü kullanmaya devam edeceği anlamına geldiğine yer verildi. Yatırım kararının yaz ayları başlarında alındığı ancak Alman vekillerin İncirlik ziyaretlerine izin çıkmaması üzerine başlayan gerginlik nedeniyle planın devreye sokulmadığı belirtildi.

Türkiye, Federal Meclis'in Ermeni soykırımı kararının ardından Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermiyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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