Almanya Savunma Bakanı'na tepkiler artıyor

Alman ordusunda bir üsteğmenin terör şüphesi ile gözaltına alınmasının ardından Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in orduda "yönetim zafiyeti" bulunduğu yönündeki eleştirisine tepkiler artıyor.

Savunma Bakanı von der Leyen’in açıklaması ve ardından tepkileri yatıştırmak için Illkirch'deki askeri üsse yaptığı ziyaret Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann tarafından eleştirildi. Bakan'ın olayın patlak verdiği Alman - Fransız Tugayı'nın görev yaptığı üsse gerçekleştirdiği ziyareti eleştiren Oppermann, “Ursula von der Leyen Savunma Bakanı olarak sadece hoş görüntüler üretti, ancak ordunun tek bir sorununu bile çözemedi” dedi.

Oppermann, Almanya Yazı İşleri Ağı'na bağlı yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, “Profesyonel orduya geçiş sürecinde ordu içi yönetimin ve yeni bir yönetim kültürünün mutlak öncülüğü olması gerekirdi. Sayın von der Leyen bunu tamamen ihmal etti” ifadelerini kullandı.

Alman Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Sosyal Demokrat Hellmich de Savunma Bakanı’nı orduya toptan “yönetim zaafı” eleştirisi getirmekle suçladı. “Bakan’ın tüm kademelere yönelik eleştirisi tamamen yerinde olmayan bir suçlama ve ciddi güven kaybına neden oldu” diyen Hellmich, von der Leyen’in eleştirisini açıklığa kavuşturması gerektiğini, bu ifadenin tüm askerlere karşı gerçek duruşunu yansıtıp yansıtmadığını açıklamasının ordu hakkındaki yetkili kişi olarak zorunlu olduğunu kaydetti.

Merkel’den destek

Başbakan Angela Merkel ise Savunma Bakanı‘na dün destek verdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada Merkel ve tüm kabinenin von der Leyen’in arkasında olduğunu kaydetti.

Alman ZDF kanalına konuşan Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière (CDU) de Savunma Bakanlığı'ndaki halefi von der Leyen’i savundu. “Aşırı sağ ile mücadele hep Alman ordusunun önemli özelliği olmuştur” diyen de Maizière, hem seleflerinde hem kendi döneminde hem de von der Leyen bunun değişmediğini vurguladı.

Bakan ordu mensupları ile görüşecek

Kendisine yönelik eleştirilerin arttığı Savunma Bakanı von der Leyen'in bugün Berlin'de üst rütbeli yaklaşık 100 ordu mensubu ile bir toplantı yapacak. Savunma Bakanlığı’ndaki toplantıda, son dönemde ordunun farklı birimlerindeki çeşitli hatalar hakkındaki bilgilerin neden bakanlığa aktarılmadığı masaya yatırılacak. Aşırı sağcı subay skandalından önce de bir dizi hakaret ve cinsel aşağılama vakaları nedeniyle ordu manşetlere konu olmuştu.

Bakan'a yönelik eleştiriler ise bir üsteğmenin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı. Bakan, Franco A. adlı bir üsteğmenin kendine Suriyeli mülteci süsü verdiği ve aşırı sağcı olabileceği tahmin edilen 28 yaşındaki subayın terör şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından orduda "yönetim zafiyeti" olduğunu savunmuştu.

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