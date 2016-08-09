Almanya Savunma Bakanı: Türkiye NATO için önemli



Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasına rağmen, NATO'nun kendisi için ne denli öneme sahip olduğunun farkında olduğunu söyledi. Federal Savunma Bakanı Fritzlar Hava Üssü Helikopter Alayı'nı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin hangi tarafta yer aldığını bildiğinden hiç şüphesi olmadığını" belirtti. Bakan von der Leyen, son yıllarda "NATO içerisinde Türkiye'nin ne denli önemli olduğunu ve ittifakın güvenliği için ne denli önemli görevler üstlendiğini deneyimlediğini" vurguladı. Savunma Bakanı sözlerini, "Türkiye'nin de, kararsızlık durumunda müteffiklerinin kim olduğunu ve müttefiklerinin ne kadar önemli olduğunu bildiğine eminim." şeklinde sürdürdü.

Ursula von der Leyen, bunun yanı sıra görüşme halinde olmanın iyi birşey olduğunu, Türkiye ve Rusya arasındaki diyoloğu da olumlu bulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Sankt Petersburg'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile biraraya geliyor.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler Türkiye'nin kasım ayında Suriye sınırında bir Rus savaş uçağını düşürmesinden sonra kesilmişti. İkili ilişkiler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den resmi özür dilemesinden sonra yeniden iyileşme eğilimine girmişti.

Dışişleri Bakanlığının açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin'in St. Petersburg'daki görüşmesinden önce açıklama yapan Federal Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de iki ülke arasındaki yakınlaşmayı olumlu bir adım olarak değerlendirmiş, "Ancak iki ülkenin Rusya'nın Türkiye'ye NATO'ya alternatif bir güvenlik ittifakı sunabilecek kadar yakınlaşacağına inanmıyorum" diye konuştu.

Steinmeier, Türkiye'nin NATO açısından önemli bir ortak olduğunu ve öyle de kalması gerektiğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sawsan Chebli de dün yaptığı açıklamada, Türkiye-Rusya yakınlaşmasının, Türkiye ile NATO içindeki güvenlik ortaklığına olumsuz bir etki yapacağını düşünmediklerini dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın iki ülke arasında yeniden daha fazla diyalog kurulmasını memnuniyetle karşılandığına dikkat çekilen açıklamada, her iki ülkenin de Suriye iç savaşına çözüm bulma konusunda önemli aktörler olduğu belirtildi.