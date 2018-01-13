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Deutsche Welle

Almanya Savunma Bakanı: IŞİD operasyonu sürmeli

Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nü ziyaret eden Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, IŞİD'e karşı mücadeleye devam edilmesi gerektiğini söyledi.

13 Ocak 2018 20:15

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nde görev yapan Alman askerlerini ziyaret etti. Hristiyan Demokrat Partili (CDU) bakanın, Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı yürütülen mücadelede gelinen nokta konusunda izlenim edinmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Von der Leyen, IŞİD ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyonun başarılı olduğunu, ancak mücadeleye devam edilmesi gerektiğini söyledi. Bakan, her ne kadar konuşlandığı birçok bölge örgütten temizlenmiş olsa da‚ ''IŞİD’in henüz tam anlamıyla yenilgiye uğratılamadığını'' vurguladı.

Öte yandan von der Leyen, koalisyonda görev yapan yaklaşık bin 200 Alman askerin sayısında azalmaya gidilebileceğini söyledi.

İncirlik’ten Ürdün'e taşınmıştı

Daha önce Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde görev yapan Alman askerleri geçen yılın haziran ayında Türkiye ile yaşanan ihtilaftan sonra Ürdün’e taşınmıştı. Alman milletvekilleri İncirlik'teki üste bulunan askerleri ziyaret etmek istemiş, ancak Türkiye’den ziyarete izin çıkmamıştı. Bunun üzerine Berlin-Ankara arasında ipler gerilmiş ve Alman hükümeti askerlerin İncirlik'ten çekilerek Suriye sınırına yakın Azrak'ta bulunan Muvaffak Salti Hava Üssü'ne konuşlandırılmasına karar vermişti.

IŞİD’le mücadele eden uluslararası koalisyonda dört adet Alman Tornado keşif uçağı ve havada yakıt ikmali yapabilen Airbus A3120 MRTT model tanker uçağı bulunuyor.

DW,AFP/SÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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