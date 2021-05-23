Almanya Sağlık Bakanı: Türkiye ve Balkan ülkelerine akraba ziyaretleri geçen yıl yeni vakaların yüzde 50'sine neden oldu

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Koronavirüs salgınıyla mücadelede son duruma ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'den ve Balkan ülkelerinden ailelerini ziyarete gidip gelenlere dikkat edilmesi gerektiğini, geçen yıl yeni vakaların yüzde 50'den fazlasının bu seyahatlerden çıktığını söyledi. Spahn, "Bu yıl bunu önlemeliyiz" dedi.

Alman Bild am Sonntag gazetesine açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'nın salgınla mücadelede dikkatle devam ederek Koronavirüs vakalarını düşürmeye amaçladığını, "tasasız" bir yaz beklediklerini söyledi. Spahn "Havalar güzelleşiyor, aşılama sayısı artıyor, vaka oranları düşüyor. Kısıtlamalar da bir bir azalacak" dedi.

Almanya'da 16 eyalet bölgesel normalleşme adımları atarken Bakan Spahn, dikkatli davranmaya devam edilmesi konusunda da uyardı. "Geçen yaz insidans oranı 20'nin altındaydı. Yine bunu hedeflemeliyiz" diyen Spahn, 2020 yaz sezonundan çıkarılacak dersler olduğunu söyledi.

"Türkiye'yle test anlaşması yapmak istiyoruz"

Türkiye ve Balkan ülkelerine ailelerini ziyarete gidenlerin seyahatlerine özel dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Spahn "Geçen yıl yeni vakaların yüzde 50'si buradan çıktı. Bu yıl bunu önlemeliyiz" dedi. Spahn, "Türkiye gibi ülkelerle geliş ve gidişlerde testlerle ilgili erken anlaşmalar sağlamak istiyoruz" dedi.

TIKLAYIN - Almanya Sağlık Bakanı: BioNTech aşılı Türkler yakında turist olarak gelebilir

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Türkiye'de iki doz BioNTech/Pfizer Koronavirüs aşısı yaptıranlarında yakında Almanya'ya tursitik ziyarette bulunmaya başlayabileceğini söylemişti.