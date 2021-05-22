Almanya Sağlık Bakanı: BioNTech aşılı Türkler yakında turist olarak gelebilir

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Türkiye'de iki doz BioNTech/Pfizer Koronavirüs aşısı yaptıranlarında yakında Almanya'ya tursitik ziyarette bulunmaya başlayabileceğini söyledi.

Hürriyet'e konuşan Spahn, "“AB’de kullanım onayı almış bir aşı maddesiyle aşılanması tamamlanmış olanlar, test yaptırmak ve ayrıca karantinaya girmek zorunda değil. Yani bu, BioNTech ile aşılananlar için geçerlidir. Sinovac aşı maddesi bugüne dek henüz AB’de kullanım onayı almadı. En fazla 6 ay önce enfekte olduğunu bir PCR testiyle belgeleyebilenler için de aynı şekilde test yaptırma ve karantina zorunluluğu bulunmuyor” dedi.

Türkiye'de kullanılan Çin yapımı SinoVac ve kullanılacak Rus yapımı Sputnik-V aşılarınında AB'de inceleme süreçleri devam ediyor. Almaya, Türkiye'yi yüksek günlük vaka sayıları nedeniyle 'yüksek vaka bölgesi' olarak listelemişti.