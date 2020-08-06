Almanya Sağlık Bakanı: Türkiye'den dönen turistlerde Covid-19 vaka sayısı artıyor

Bu hafta Antalya, İzmir, Muğla ve Aydın’a seyahat onayı veren veren Almanya’dan Covid-19 vakalarına ilişkin bir açıklama geldi.

Uzun bir süre sonra 1000 vakanın üzerine çıkan Almanya’nın sağlık bakanı, yeni vaka sayısının bir endişe kaynağı olduğunu açıkladı. Spahn, “Balkanlar’ın batısından ve Türkiye’den dönen turistlerde tespit edilen Koronavirüs sayısı artıyor. Vaka sayısının artmasının arkasındaki sebeplerden biri de yapılan test sayısındaki artış” ifadesini kullandı.

Spahn, insanların Koronavirüs yasaklarından bıkmış olma ihtimalini anlayışla karşıladığını söylerken, “İnsanlar salgının ciddiyetini yitirdiğine dair inanışa uymamalı” dedi.