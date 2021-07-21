Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Böyle giderse vakalar katlanacak

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının gelecek aylarda ciddi bir şekilde artacağını duyurdu. Haftalık 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının 11 civarında olduğunu belirten Spahn, "Bu sayı, bu şekilde her 12 günde iki katına çıkarsa Eylül'de 400'ü, Ekim'de de 800'ü aşar" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Covid-19 vaka sayılarında artış yaşandığını söyledi.

Halihazırda haftalık 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının 11 civarında olduğunu belirten Spahn "Bu sayı, bu şekilde her 12 günde iki katına çıkarsa Eylül'de 400'ü, Ekim'de de 800'ü aşar" dedi.

Düzenli test önerisi

Spahn, herkesin buna izin verilip verilmemesini kendisine sorması gerektiğini belirterek halkı önlemlere uymaya çağırdı.

İç mekanlarda maskelerin takılmasının, düzenli bir şekilde test yapılmasının ve aşı yaptırmanın önemli olduğunu anlatan Spahn "Eylül, Ekim ve Kasım aylarının nasıl geçeceğine şimdi, Temmuz'un bu günlerinde karar veriyoruz" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Almanya'da, son günlerde haftalık Covid-19 vakaları sayılarının arttığı bildirilmişti.

Robet Koch Enstitüsü'nün dünkü verisine göre, 10,9 olarak kaydedilen haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı, bugün 11,4'e yükseldi.

Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'a kadar gerileyen bu sayı, 7 Temmuz'da 5,1'e, 14 Temmuz'da 7,1'e ve 19 Temmuz'da 10,3'e yükselmişti. (AA)