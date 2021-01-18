Almanya Sağlık Bakanı: Salgında olmamız gereken noktadan çok uzağız

Almanya Sağlık Bakanı, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele için atılan adımlara rağmen virüsü kontrol altına almak için daha çok adım atılması gerektiğini söyledi. Bakan Jens Spahn "Olmamız gereken noktaya daha çok var" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre Almanya'da vaka sayılarında azalma görülmeye başladığını söyleyen Jens Spahn "Olmamız gereken noktadan çok uzağız" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve 16 eyalet başkanı bugün bir araya gelerek salgınla mücadele atılacak sonraki adımları belirleyecek. Almanya Ekonomi Bakanı Olaf Scholz, Koronavirüs karantinasının şubat ortasına kadar uzatılmasının mümkün olduğunu söyledi. Evden çalışma sisteminin mümkün olan herkes için 'zorunlu' tutulabileceği belirtildi.