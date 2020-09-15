Almanya Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüs aşısı açıklaması: Onay alınca birkaç gün ya da hafta sonra dağıtmayı umuyoruz

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen aşı onay aldıktan sonra dağıtımının "birkaç gün ya da hafta sonra" yapılmasını umduğunu söyledi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için çalışılan aşılar hakkında konuşan Spahn, Almanya'nın aşı yükümlülükleri konusunda Avrupa Birliği'nde anlaşılan kurallara sadık kalacağını söyledi. Spahn, "İlk aşıyı yapmak gibi bir önceliğimiz yok, amacımız güvenli ve yararlı bir aşı geliştirmek" dedi.

Spahn, Covid-19 aşısının onay aldıktan sonra dağıtımının 'birkaç gün ya da hafta sonra' olmasını umduğunu söyledi.