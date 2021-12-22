Almanya Sağlık Bakanı: Covid-19 aşısında dördüncü doz gerekecek

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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Koronavirüs salgınında dördüncü aşının da gerekli olacağını söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Almanya’nın 80 milyon doz BioNTech aşısı sipariş ettiğini söyleyen Lauterbach, aşıların mayıs ayında geleceğini söyledi.

Almanya, yeni kullanım onayı alan Novavax isimli aşıdan da dört milyon doz sipariş etti.

Sağlık Bakanı Lauterbach, Koronavirüs'ün daha hızlı olduğu tespit edilen Omicron varyantına karşı hatırlatıcı dozların yapılmasının önemine işaret etti.