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Koronavirüs

Almanya Sağlık Bakanı: Covid-19 aşısında dördüncü doz gerekecek

Almanya, mayıs ayında ulaşmak üzere 80 milyon doz BioNTech aşısı sipariş etti

22 Aralık 2021 16:34

T24 Dış Haberler

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Koronavirüs salgınında dördüncü aşının da gerekli olacağını söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Almanya’nın 80 milyon doz BioNTech aşısı sipariş ettiğini söyleyen Lauterbach, aşıların mayıs ayında geleceğini söyledi.

Almanya, yeni kullanım onayı alan Novavax isimli aşıdan da dört milyon doz sipariş etti.

Sağlık Bakanı Lauterbach, Koronavirüs'ün daha hızlı olduğu tespit edilen Omicron varyantına karşı hatırlatıcı dozların yapılmasının önemine işaret etti. 

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