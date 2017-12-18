Almanya: Sabıkalı radikal İslamcıların yarısı “aşırı tehlikeli”

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Almanya’da Federal Cezai Soruşturmalar Ofisi (BKA) yeni kullandığı bir analiz sistemiyle ülkede daha önce tehlike arz ettiği düşünülen yaklaşık 720 sabıkalı radikal İslamcının yarısından fazlasının şu anda herhangi bir terör riski teşkil etmediği belirlendi.

Süddeutsche Zeitung’da yer alan habere göre Alman savcılar radikal İslamcı tehklikeleri değerlendirmek için yeni bir analiz sistemi kullanmaya başladı.

Habere göre yeni sistemde terör tehlikesi taşıdığı düşünülen kişilerin profilleri 70’ten fazla soruyla kontrol ediliyor. Yeni yönteme göre yapılan bir taramada 720 sabıkalı radikal İslamcı bireyin yarısının herhangi bir terör tehlikesi taşımadığı belirtilirken, kalan yarısının ise “aşırı tehlikeli” olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Radar-ITE adlı yeni sistem BKA ve İsviçreli Biliminsanları tarafından geliştirildi ve şüphelilerin sosyal konumları ya da şiddete eğilimlerini değerlendiren 73 adet soruya verilen yanıtları temel alıyor.