Almanya, S. Arabistan ve Mısır’a silah satışlarını beşe katladı

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Almanya Federal Hükümeti, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde Suudi Arabistan ve Mısır’a silah satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre beş katına yükseldiğini açıkladı. İki ülkeye 450 milyon euro (526 milyon dolar) değerinde silah ihracatı yapan Almanya’nın geçen yılın aynı çeyreğinde bu iki ülkeye silah satışları 86 milyon euro civarındaydı.

Almanya Ekonomi Bakanlığı, bu verileri sol kanat bir meclis üyesi olan Stefan Liebich’in bilgi talebi üzerine açıkladı.

Mısır tek başına 300 milyon euro değerinde silah satın alarak Almanya silah ihracatında bir numaralı ülke oldu. Suudi Arabistan’a ise Almanya’dan yaklaşık 150 milyon euroluk silah ticareti gerçekleştirildi. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde ise iki ülkenin Almanya’dan ithal ettiği silah ve mühimmatın toplam değeri sırasıyla 45 ve 41 milyon euroydu.