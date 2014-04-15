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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Rusya'ya karşı sertleşiyor

Rusya, Kırım'ı ilhakından sonra Ukrayna'nın doğusunu karıştırmakla suçlanıyor.

15 Nisan 2014 13:19

Almanya Hükümet Sözcü Vekili Christiane Wirtz, "Ukrayna'daki silahlı Rusya yanlısı grupların Moskova tarafından desteklendiği yönünde ipuçlarının bulunduğunu" söyledi.

Wirtz, "Hareket tarzları, üniforma ve silahlarına baktığınızda, bunların kendiliğinden, sivillerden meydana gelen bir öz savunma gücü olmadığını görebiliyorsunuz" dedi.

Almanya Hükümet Sözcü Vekili Christiane Wirtz, Rusya'yı gerginliği azaltıcı önlemler almaya davet etti. Wirtz, bunlar arasında, Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı askeri çekmesi, doğalgaz fiyatını düşürmesi ve Ukrayna'ya yönelik "daha itidalli söylemlerde bulunmasını" bunlar arasında saydı.

Kendilerine Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) gözlemci misyonundan ulaşan bilgilere işaret eden Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Sawsan Chebli de "Rusya'nın da olayların büyümesinde bir rol oynadığını ifade eden çok sayıda kaynak mevcut" değerlendirmesinde bulundu.

'Faturası ağır olacak'

Başbakan Yardımcısı ve Federal Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, "Moskova, Avrupa sınırlarından tank geçirmeye hazır gibi görünüyor" açıklamasında bulundu. Berlin'de Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir toplantıda konuşan Gabriel, Ukrayna krizinin Avrupa açısından içerdiği tehdide dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Hitler'le karşılaştırarak Moskova'nın tepkisini çeken Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble de "Rusya'nın izlediği Ukrayna politikasının bedelinin ağır olabileceği" uyarısında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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