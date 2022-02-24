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Dünya

Almanya: Rus işgalinden kaçan Ukraynalıların gittiği komşu ülkelere destek sağlanacak

"Komşu ülkelerde sığınmacı akını olup olmayacağını yakından takip ediyoruz"

24 Şubat 2022 15:30

Almanya, Rusya'nın işgalinden kaçan Ukraynalıların gittiği Polonya gibi komşu ülkelere destek sözü verdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından yapılan açıklamada "Komşu ülkelerde sığınmacı akını olup olmayacağını yakından takip ediyoruz" ifadeleri yer aldı. 

Faeser, Almanya'nın sığınmacı akını durumunda özellikle Polonya gibi komşu ülkelere büyük destekte bulunacağını söyledi.

Açıklamada, Avrupa Birliği koordinasyon ve destek mekanizmalarının özellikle insani yardım alanında şimdiden yürürlüğe girdiğini söyledi.

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