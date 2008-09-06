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Politika

Almanya RTÜK Başkanı'nın peşinde

CHP’nin ortaya çıkardığı belgede Frankfurt Savcılığı’nın RTÜK Başkanı Zahid Akman hakkında cezai soruşturma başlattığı yazıyor

06 Eylül 2008 03:00



CHP, RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın peşini bırakmıyor. CHP MYK sözcüsü Mustafa Özyürek, Akman’ın Deniz Feneri Derneği adına kuryelik yaptığına ilişkin Frankfurt Savcılığı’nın resmi yazısını ele geçirdi. Yazıya göre, Akman hakkında Alman makamları cezai takibat başlatmış.

Akman’ın para trafiği belgede

CHP’li Özyürek, “Deniz Feneri iddianamesinde, Zahid Akman’ın kuryelik yaptığı ve para aldığı Frankfurt Emniyet Müdürlüğü’nün 13.08.2007 tarihli belgesiyle saptanmıştır. Belgeye göre Akman 20.03.2004’de 50 bin euroyu bilinmeyen bir kişiden almıştır. Yine aynı belgede Akman kurye olarak 30.03.2004’de 64 bin euroyu bilinmeyen bir kişiye ve 29.07.2003’de de 25 bin euroyu Zekeriya Karaman’a vermiştir. Yine Karaman’la birlikte 500 bin euroyu Türkiye’de bilinmeyen bir kişiye teslim etmiştir” dedi.
Özyürek, açıklamasında şunları dile getirdi: “Frankfurt Başsavcılığı 7670 JS 241702-07 sayılı dosyada Zahid Akman hakkında cezai takibat başlatmıştır. İddianamede adı geçen Assplan adlı şirket OSWG adlı yapı kooperatifine sermaye aktarmış. Abdullah Özer’in başkanı, Zahid Akman’ın kurucu ve yönetici olduğu kooperatif her üye adına devletten 4 bin euro sübvansiyon almış ama konut yapımına başlanmadığı anlaşılınca savcılık kooperatif kurucuları ve Akman hakkında cezai tahkibat başlatmıştır.”

“Derhal istifa etsin!”

“Zahid Akman, basın toplantısında ’Bu konuda hakkımda açılmış soruşturma, kovuşturma ve dava yok’demişti. Frankfurt Başsavcılığı’nın 7670 JS sayılı dosyasında, hakkında cezai takibat ve gözaltı kararı verilen Akman’ın, RTÜK gibi anayasal bir kuruluşun başında kalması kabul edilemez. Akman derhal istifa etmelidir. İstifa etmezse Başbakan istifa ettirmelidir.”

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