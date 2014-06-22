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Spor

Almanya puanı Klose'yle kurtardı: 2-2

2014 Dünya Kupası G Grubu'nda Almanya, 2-1 geriye düştüğü maçta Miroslav Klose'nin attığı golle 2-2 berabere kaldı

22 Haziran 2014 02:46

2010 FIFA Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alan Almanya ile Gana, 2014 FIFA Dünya Kupası G Grubu maçında bir kez daha karşılaştı.

Karşılaşmayı Brezilyalı hakem Sandro Ricci yönetirken, Ricci'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Emerson de Carvalho ve Marcelo Van Gasse yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Perulu Victor Carrillo.


İki takımın kadroları

 

Almanya: Neuer, Howedes, Hummels, Khedira(Dk. 70 Shweinstaiger), Ozil, Muller, Lahm, Mertesacker, Kroos, Gotze (Dk. 68 Klose),Boateng(Dk. 46 Mustafi)

Gana: Dauda, Gyan, Atsu, Boateng, A.Ayew, Muntari, Rabiu, Mensah, Asamoah, Boye, Afful

 

Maçtan önemli dakikalar

 

70. dakikada, Almanya'da Miroslav Klose, oyuna girdikten 2 dakika sonra kornerden gelen topu ağlarak göndererek, skoru 2-2 yaptı.

63. dakikada, savunmanın arkasına atılan topla buluşan Asamoah Gyan, Gana'yı 2-1 öne geçirdi.

54. dakikada Gana'da oyuna giren Ayew'in kafa vuruşuyla skor 1-1 oldu.

51. dakikada Almanya, Mario Götze'nin golüyle 1-0 öne geçti.

 

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