Almanya puanı Klose'yle kurtardı: 2-2

2010 FIFA Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alan Almanya ile Gana, 2014 FIFA Dünya Kupası G Grubu maçında bir kez daha karşılaştı.

Karşılaşmayı Brezilyalı hakem Sandro Ricci yönetirken, Ricci'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Emerson de Carvalho ve Marcelo Van Gasse yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Perulu Victor Carrillo.



İki takımın kadroları

Almanya: Neuer, Howedes, Hummels, Khedira(Dk. 70 Shweinstaiger), Ozil, Muller, Lahm, Mertesacker, Kroos, Gotze (Dk. 68 Klose),Boateng(Dk. 46 Mustafi)

Gana: Dauda, Gyan, Atsu, Boateng, A.Ayew, Muntari, Rabiu, Mensah, Asamoah, Boye, Afful

Maçtan önemli dakikalar

70. dakikada, Almanya'da Miroslav Klose, oyuna girdikten 2 dakika sonra kornerden gelen topu ağlarak göndererek, skoru 2-2 yaptı.

63. dakikada, savunmanın arkasına atılan topla buluşan Asamoah Gyan, Gana'yı 2-1 öne geçirdi.



54. dakikada Gana'da oyuna giren Ayew'in kafa vuruşuyla skor 1-1 oldu.

51. dakikada Almanya, Mario Götze'nin golüyle 1-0 öne geçti.