Messi, Arjantin'i ipten aldı: 1-0

2014 Dünya Kupası F Grubu maçında Arjantin ve İran karşı karşıya geldi. Messi, karşılaşmanın son dakikalarında Arjantin taraftarlarınca ıslıklanırken, İran karşısında 90+1'de attığı şık golle, 3 puanı getiren golü attı.



Belo Horizonte'de oynanan mücadelenin ilk yarısında İran, kapanarak Arjantin'e çok önemli bir gol pozisyonuna girmesine müsade etmedi. İkinci yarıda ise İran zaman zaman tehlikeli ataklarla Arjantin kalesinde gole yaklaştı.

İki takımın kadroları

Arjantin: Romero, Zabaleta, Garay, Fernández, Rojo Gago, Mascherano, Di Maria; Messi, Higuaín(Dk. 77 Palacios), Agüero(Dk. 77 Lavezzi)

İran: Haghighi, Haji Safi(Dk. 87 Haghighi), Hosseini, Sadeghi, Nekounam, Shojaei(Dk. 77 Heydari), Timotian, Montarezi, Ghoochannejad, Dejagah, Pooladi

Karşılaşmanın önemli dakikaları

90+1. dakikada tribünlerin kendisinde tepki gösterdiği maçta Messi, ceza sahası dışından mükemmel bir gole imza attı. 1-0

67. dakikada Dejegah kafa vuruşunda Arjantin kalecisi Romero topu zorlukla kornere çeldi..



İkinci yarının hemen başında Reza ceza sahası içerisinde Zabeleta'nın müdahalesi yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem devam kararı verdi..

İlk yarı 0-0 sonuçlandı



32. dakikada maçtaki ilk tehlikeli pozisyon Messi'nin serbest vuruşundan yaşandı. Vuruş kalenin 7-8 metre üstünden auta gitti..