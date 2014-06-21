T24 LogoT24 Logo
Spor

Messi, Arjantin'i ipten aldı: 1-0

2014 Dünya Kupası F Grubu maçında, Arjantin, İran'ı Messi'nin 90+1. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmeye başardı

21 Haziran 2014 23:59

2014 Dünya Kupası F Grubu maçında Arjantin ve İran karşı karşıya geldi. Messi, karşılaşmanın son dakikalarında Arjantin taraftarlarınca ıslıklanırken, İran karşısında 90+1'de attığı şık golle, 3 puanı getiren golü attı.

Belo Horizonte'de oynanan mücadelenin ilk yarısında İran, kapanarak Arjantin'e çok önemli bir gol pozisyonuna girmesine müsade etmedi. İkinci yarıda ise İran zaman zaman tehlikeli ataklarla Arjantin kalesinde gole yaklaştı.

 

İki takımın kadroları

 

Arjantin: Romero, Zabaleta, Garay, Fernández, Rojo Gago, Mascherano, Di Maria; Messi, Higuaín(Dk. 77 Palacios), Agüero(Dk. 77 Lavezzi)

İran: Haghighi, Haji Safi(Dk. 87 Haghighi), Hosseini, Sadeghi, Nekounam, Shojaei(Dk. 77 Heydari), Timotian, Montarezi, Ghoochannejad, Dejagah, Pooladi

 

Karşılaşmanın önemli dakikaları

 

90+1. dakikada tribünlerin kendisinde tepki gösterdiği maçta Messi, ceza sahası dışından mükemmel bir gole imza attı. 1-0

67. dakikada Dejegah kafa vuruşunda Arjantin kalecisi Romero topu zorlukla kornere çeldi..

İkinci yarının hemen başında Reza ceza sahası içerisinde Zabeleta'nın müdahalesi yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem devam kararı verdi..

İlk yarı 0-0 sonuçlandı

32. dakikada maçtaki ilk tehlikeli pozisyon Messi'nin serbest vuruşundan yaşandı. Vuruş kalenin 7-8 metre üstünden auta gitti..

ETİKETLER

arjantinirandünya kupasılionel messi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24